Team Taiwan有你們真好！感謝中華英雄　限量WBC周邊等你帶回家

▲《Team Taiwan有你們真好》限量WBC周邊商品等你帶回家。（圖／ETtoday）

記者趙蔡州／綜合報導

2026 WBC世界棒球經典賽，中華隊展現了史上最強的拚勁與韌度，雖然最終未能前往邁阿密，但這群「英雄軍團」已在賽場上留下了無數令球迷動容的瞬間。為了感謝 Team Taiwan 帶給全台灣的熱血與感動，ETtoday新聞雲特別舉辦「Team Taiwan有你們真好」感謝抽獎活動，簡單完成3個步驟就可以抽限量WBC周邊商品。

只要下載ETtoday新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到活動參加頁面，接著只需要簡單完成3個步驟，就有機會將限量WBC周邊商品帶回家，活動期間即日起至 2026/03/12 12:00 截止。

參加活動步驟解說

步驟一、登入ETtoday新聞雲App後，進行活動頁面回答問題（勾選題），即可完成。

步驟二、填寫下方基本資料，包含報名者姓名、性別、手機號碼及電子信箱，填完送出即可完成。

步驟三、完成ETtoday新聞雲App帳號跟東森購物會員綁定（已綁定者可跳過），即可獲取抽獎資格。

活動將在2026／03／16在APP活動頁面公布得獎者名單，並以email 通知得獎者後續兌獎事宜，請得獎人協助確認會員登入資料的手機號碼、email 正確及有效。

小提醒：

請務必確認App會員資料中的手機號碼與Email正確無誤，以免錯過中獎通知！

本活動僅限台灣地區（台澎金馬）會員參加。

立即下載ETtoday新聞雲App參加抽獎，一起為台灣英雄加油！

