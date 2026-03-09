「贏韓國真的爽！」洪一中看到中華隊進步　盼球員面對國際強敵勿妄自菲薄

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨日（8日）在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊在延長賽第10局以5比4氣走宿敵韓國，將預賽戰績定格在2勝2敗。雖然能否晉級8強仍需視今日「韓澳大戰」的結果而定，但這場「台韓大戰」的勝利已讓全台球迷沸騰。曾多次執掌國家隊兵符的台鋼雄鷹總教練洪一中，今日在熱身賽前也針對戰況發表見解，直言「贏韓國真的爽」，但也呼籲選手們面對大谷翔平等強敵時，切勿「妄自菲薄」。

昨日中華隊以5比4險勝韓國，洪一中總教練在被問及評論時，他笑說雖然外界常討論對日戰績，但從情感面來看，擊敗韓國帶來的心理成就感更高，也開玩笑的說可能因為韓國人講話比較「膨風（吹牛）」，不過隨他也正色指出，今年來中華隊已經多次在國際賽擊敗韓國，台灣棒球進步是實質的數據積累，而非偶然，「台灣棒球已經進步了很久。雖然韓國水準絕對不差，但他們的優勢並不足以讓他們穩贏台灣。」

此次經典賽日本隊的大谷翔平在對台灣一役展現神級表現，最終還帶領日本隊提前在第7局就以13比0「扣倒」中華隊，但洪總認為台灣球員不該妄自菲薄，「雖然我們二、三局掉了很多分，但最後掉分的也就只有這兩局，所以我覺得不要太妄自菲薄，大谷很好沒錯，但他也是人啊！在對澳洲他也有打不到的時候，但當然他的能力是世界頂尖，這點是不可否認。」

台鋼這次有吳念庭和林詩翔入選經典賽，吳念庭昨在10局下傳本壘阻斷南韓隊得分的守備，成為比賽一大亮點，洪總說雖然那次守備的確很關鍵，但其實無論是陳傑憲跑壘、江坤宇和蔣少宏的短打，每一個PLAY都很關鍵，所以才會有最後這樣的結果。

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）



洪一中分析，棒球是一項極其困難的運動，球員狀態起伏不定，好的選手在於高潮久、低潮短。他認為中華隊在2024年 12強賽奪冠到2026年經典賽，全隊剛好就在那個「Moment」將狀態調整至高峰。

「國際賽這種短期賽事，實力之外還加上了運氣，那是『十分之一』機率的事情。就像今天晚上我們能不能晉級，也要看韓澳大戰有沒有那個運勢，贏韓國已經讓台灣棒球翻滾一次，去邁阿密一定可以再翻滾一次，國家隊打得好，全台灣打棒球的人都會受惠。」

針對台灣與日、韓棒球環境的落差，洪一中認為台灣雖然人口較少，但一直在戰戰兢兢中進步。他強調，台灣若要真正追上日韓，不能只靠國際賽熱度。

「目前我們看球風氣還是以『假日』為主，平常日人數有待提升，這代表成長空間還很大。」洪一中語重心長地指出，從硬體設備、練習模式到球迷服務的全面提升，才是動到國人潛意識裡「棒球理念」的關鍵，「台灣的棒球不會只有是這樣。」