運動雲

>

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽9日晚間韓澳戰，攸關台灣晉級命運，韓國派出孫周永掛帥先發，澳洲則威爾斯（Lachlan Wells），韓國5局上5比0 領先。澳洲5局下全壘打，追回1分，雙方縮小成4分差。金倒永6局安打進帳1打點，比分回到5分差，韓國晉級有利局面。

韓國2局上發揮火力，安賢民掃出安打，文保景鎖定滑球轟兩分砲，本屆個人第2轟出爐，韓國取得領先。韓國2局下派出老將41歲盧景銀接替，被敲安打後製造雙殺，隨後盧景銀接殺飛球，振臂大吼。

3局上瓊斯（Jahmai Jones）掃出二壘安打，李政厚隨即敲出中外野平飛安打送回1分，韓國3比0領先。前一打席開轟地文保景也掃出二壘安打，帶回第4分，韓國球迷沸騰。安賢民選到保送，並盜上二壘，文保景連三打席敲出安打，追加1打點。5局下澳洲甦醒，格倫丁寧（Robbie Glendinning）轟出陽春砲，終於破蛋得分，將比分縮小。東京巨蛋現場不只澳洲應援區歡呼，實際上有不少台灣球迷在現場，只要對台灣有利局面都歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局上朴東原掃出二壘安打並利用暴投攻佔三壘，前一戰對台灣火燙手感的金倒永，關鍵時刻建功進帳1打點，拉開至6比1。

韓國此戰若失3分，就會遭到淘汰，對台灣而言，除了要寄望韓國火力發揮，拿下8分以上；同時韓國也要符合失分超過3分條件，才有晉級機會。

韓媒賽前分析目前戰況，失分控制在2分以內，並以5分差以上獲勝。換句話說，韓國必須以5比0、6比1或7比2等比數取勝，才能拿到前往邁阿密的8強門票，且一旦失分達到3分以上，就確定遭到淘汰。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【終於贏韓國】陳傑憲落淚擁抱隊友！深情告白球迷

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5日本助台灣保命！晉級8強條件曝

最新新聞

1不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

2贏韓國很爽　洪總盼別妄自菲薄

3日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

4尋找開球英雄！味全龍邀你圓夢

5樂天冠軍戒　大巨蛋內野進場就送

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366