不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽9日晚間韓澳戰，攸關台灣晉級命運，韓國派出孫周永掛帥先發，澳洲則威爾斯（Lachlan Wells），韓國5局上5比0 領先。澳洲5局下全壘打，追回1分，雙方縮小成4分差。金倒永6局安打進帳1打點，比分回到5分差，韓國晉級有利局面。

韓國2局上發揮火力，安賢民掃出安打，文保景鎖定滑球轟兩分砲，本屆個人第2轟出爐，韓國取得領先。韓國2局下派出老將41歲盧景銀接替，被敲安打後製造雙殺，隨後盧景銀接殺飛球，振臂大吼。



3局上瓊斯（Jahmai Jones）掃出二壘安打，李政厚隨即敲出中外野平飛安打送回1分，韓國3比0領先。前一打席開轟地文保景也掃出二壘安打，帶回第4分，韓國球迷沸騰。安賢民選到保送，並盜上二壘，文保景連三打席敲出安打，追加1打點。5局下澳洲甦醒，格倫丁寧（Robbie Glendinning）轟出陽春砲，終於破蛋得分，將比分縮小。東京巨蛋現場不只澳洲應援區歡呼，實際上有不少台灣球迷在現場，只要對台灣有利局面都歡呼。

6局上朴東原掃出二壘安打並利用暴投攻佔三壘，前一戰對台灣火燙手感的金倒永，關鍵時刻建功進帳1打點，拉開至6比1。

韓國此戰若失3分，就會遭到淘汰，對台灣而言，除了要寄望韓國火力發揮，拿下8分以上；同時韓國也要符合失分超過3分條件，才有晉級機會。

韓媒賽前分析目前戰況，失分控制在2分以內，並以5分差以上獲勝。換句話說，韓國必須以5比0、6比1或7比2等比數取勝，才能拿到前往邁阿密的8強門票，且一旦失分達到3分以上，就確定遭到淘汰。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

