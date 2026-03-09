中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

▲中華職棒37年開幕戰將於3月28日、3月29日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿祭出冠軍戒指當進場禮。（圖／樂天桃猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華職棒37年開幕戰將於3月28日、3月29日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿邀請10號隊友回到球場，一起迎接棒球季的回歸，兩天賽事開賽時間皆為17點05分，球團也將陸續公布開幕戰藝人表演卡司，讓大巨蛋從開季第一戰就熱鬧開場、做伙邁向新賽季榮耀。

本次開幕戰兩天，最具紀念意義的進場禮之一，就是日前正式亮相的「樂天隊史首枚冠軍戒指」。球團將10號隊友一路相挺的信念刻做冠軍印記，戒指上刻有象徵球團的【猿】以及球迷背號【10】，代表10號隊友與樂天桃猿團結一心、並肩前行；3月28日發放「榮耀金戒指」、3月29日發放「做伙銀戒指」，兩日皆將於內野全區進場發放，邀請大家把這份隊史榮耀帶回家珍藏。

除了冠軍戒指外，球團也準備了同樣具收藏與實用價值的進場贈禮。凡於內野B1與內野L2進場的球迷，兩天都能獲得「吉祥物零錢包」與全新推出的「吉祥物小卡」各乙款：零錢包在兩天安排不同款式，包含呼應年度精神的「做伙#UNITE」口號款，以及人氣超高的猿氣小子、大聖款式；而「吉祥物小卡」更是球團首次推出的全新收藏系列，邀請球迷一起把「國際巨猩」吉祥物小卡帶回家，讓球賽的熱血回憶從進場那一刻就開始累積。

「做伙 #UNITE」全猿集結，讓場上每一次投球、每一次揮棒、每一聲吶喊，都承載著團隊的信任並匯聚成彼此最強大的力量。樂天桃猿誠摯邀請所有10號隊友於3/28、3/29相約臺北大巨蛋，全猿齊心、做伙一條心，朝二連霸邁進。