運動雲

>

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

▲中華職棒37年開幕戰將於3月28日、3月29日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿祭出冠軍戒指當進場禮。（圖／樂天桃猿提供）

▲中華職棒37年開幕戰將於3月28日、3月29日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿祭出冠軍戒指當進場禮。（圖／樂天桃猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華職棒37年開幕戰將於3月28日、3月29日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿邀請10號隊友回到球場，一起迎接棒球季的回歸，兩天賽事開賽時間皆為17點05分，球團也將陸續公布開幕戰藝人表演卡司，讓大巨蛋從開季第一戰就熱鬧開場、做伙邁向新賽季榮耀。

本次開幕戰兩天，最具紀念意義的進場禮之一，就是日前正式亮相的「樂天隊史首枚冠軍戒指」。球團將10號隊友一路相挺的信念刻做冠軍印記，戒指上刻有象徵球團的【猿】以及球迷背號【10】，代表10號隊友與樂天桃猿團結一心、並肩前行；3月28日發放「榮耀金戒指」、3月29日發放「做伙銀戒指」，兩日皆將於內野全區進場發放，邀請大家把這份隊史榮耀帶回家珍藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了冠軍戒指外，球團也準備了同樣具收藏與實用價值的進場贈禮。凡於內野B1與內野L2進場的球迷，兩天都能獲得「吉祥物零錢包」與全新推出的「吉祥物小卡」各乙款：零錢包在兩天安排不同款式，包含呼應年度精神的「做伙#UNITE」口號款，以及人氣超高的猿氣小子、大聖款式；而「吉祥物小卡」更是球團首次推出的全新收藏系列，邀請球迷一起把「國際巨猩」吉祥物小卡帶回家，讓球賽的熱血回憶從進場那一刻就開始累積。

「做伙 #UNITE」全猿集結，讓場上每一次投球、每一次揮棒、每一聲吶喊，都承載著團隊的信任並匯聚成彼此最強大的力量。樂天桃猿誠摯邀請所有10號隊友於3/28、3/29相約臺北大巨蛋，全猿齊心、做伙一條心，朝二連霸邁進。

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿開幕戰冠軍戒指大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5日本助台灣保命！晉級8強條件曝

最新新聞

1不斷更新／火燙金倒永來了！韓國6局拉開至6比1領先

2贏韓國很爽　洪總盼別妄自菲薄

3日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

4尋找開球英雄！味全龍邀你圓夢

5樂天冠軍戒　大巨蛋內野進場就送

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366