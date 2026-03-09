運動雲

>

索托再見2分砲兌現「讓我打」要求　多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽多明尼加9日火力全開，全場狂敲4發全壘打，終場以12比1擊敗荷蘭，並靠著索托（Juan Soto）7局下的致勝兩分砲，依大會提前結束規則收下大勝。

賽後多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）直言，無論是1分險勝還是提前扣倒對手，最重要的都是贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據經典賽規定，分組賽若一隊在5局打完領先15分以上，或7局打完領先10分以上，比賽即可提前結束；索托7局下轟出兩分砲後，剛好將比數拉開到12比1，也讓這場比賽正式提前畫下句點。

多明尼加總教練普侯斯賽後表示，「不管你是贏1分，還是提前結束比賽，最重要的是贏下這場球；我們有一支非常好的球隊，擁有很棒的打線、非常出色的牛棚、先發投手，應有盡有，功勞都屬於這些球員，他們真的非常有動力。」

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

此役多明尼加在第3局就靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲先馳得點，取得早期領先優勢。

到了第5局，多明尼加單局再灌進6分，徹底打垮荷蘭投手群，其中卡米內洛（Junior Caminero）、威爾斯（Austin Wells）都開轟，馬爾特（Ketel Marte）也補上一支高飛犧牲打，形成一波猛烈攻勢。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局僅失1分，唯一失分是被前洋基隊友葛雷格里斯（Didi Gregorius）轟出陽春砲。

荷蘭原本採用牛棚戰策略應戰，但先發法蘭森（Arij Fransen）加上後續6名後援投手，完全擋不住多明尼加豪華打線，團隊還送出11次保送，成為比賽快速失控的關鍵。

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

比賽進入後段，多明尼加已握有9分領先，普侯斯原本打算讓部分主力退場休息，順便給板凳球員上場機會，不過索托知道只要再添1分，比賽就能提前結束，因此主動向教練表態要繼續留在場上。

索托透露，「我知道我下一局還會打到，我想幫牛棚那些隊友一把，他原本想把我換下來，但我說，不要，繼續，讓我打。」

7局下兩出局一壘有人時，索托果然沒有辜負自己的堅持，鎖定第一球就轟向右中外野看台，擊出結束比賽的兩分砲；開轟後他還轉身指向休息區，彷彿對總教練說「我早就跟你說了」。

談到這發全壘打，索托表示，「這是一個很美好的經驗，今天這支全壘打替比賽畫下句點，但我們還有很長的路要走。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

【終於贏韓國】陳傑憲落淚擁抱隊友！深情告白球迷

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

4日本助台灣保命！晉級8強條件曝

5韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

最新新聞

1樂天冠軍戒　大巨蛋內野進場就送

2多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

3起亞虎新洋將成「澳洲間諜」？

4改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」

5韓澳戰數學題　澳洲教頭：不想控制比分

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366