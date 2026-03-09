索托再見2分砲兌現「讓我打」要求　多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽多明尼加9日火力全開，全場狂敲4發全壘打，終場以12比1擊敗荷蘭，並靠著索托（Juan Soto）7局下的致勝兩分砲，依大會提前結束規則收下大勝。

賽後多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）直言，無論是1分險勝還是提前扣倒對手，最重要的都是贏球。

JUAN SOTO WINS IT FOR TEAM DOMINICAN REPUBLIC! ???????? pic.twitter.com/xst0wxx9PU — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

根據經典賽規定，分組賽若一隊在5局打完領先15分以上，或7局打完領先10分以上，比賽即可提前結束；索托7局下轟出兩分砲後，剛好將比數拉開到12比1，也讓這場比賽正式提前畫下句點。

多明尼加總教練普侯斯賽後表示，「不管你是贏1分，還是提前結束比賽，最重要的是贏下這場球；我們有一支非常好的球隊，擁有很棒的打線、非常出色的牛棚、先發投手，應有盡有，功勞都屬於這些球員，他們真的非常有動力。」

此役多明尼加在第3局就靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲先馳得點，取得早期領先優勢。

到了第5局，多明尼加單局再灌進6分，徹底打垮荷蘭投手群，其中卡米內洛（Junior Caminero）、威爾斯（Austin Wells）都開轟，馬爾特（Ketel Marte）也補上一支高飛犧牲打，形成一波猛烈攻勢。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局僅失1分，唯一失分是被前洋基隊友葛雷格里斯（Didi Gregorius）轟出陽春砲。

荷蘭原本採用牛棚戰策略應戰，但先發法蘭森（Arij Fransen）加上後續6名後援投手，完全擋不住多明尼加豪華打線，團隊還送出11次保送，成為比賽快速失控的關鍵。

比賽進入後段，多明尼加已握有9分領先，普侯斯原本打算讓部分主力退場休息，順便給板凳球員上場機會，不過索托知道只要再添1分，比賽就能提前結束，因此主動向教練表態要繼續留在場上。

索托透露，「我知道我下一局還會打到，我想幫牛棚那些隊友一把，他原本想把我換下來，但我說，不要，繼續，讓我打。」

7局下兩出局一壘有人時，索托果然沒有辜負自己的堅持，鎖定第一球就轟向右中外野看台，擊出結束比賽的兩分砲；開轟後他還轉身指向休息區，彷彿對總教練說「我早就跟你說了」。

談到這發全壘打，索托表示，「這是一個很美好的經驗，今天這支全壘打替比賽畫下句點，但我們還有很長的路要走。」