起亞虎新洋將成「澳洲間諜」？　戴爾戰韓國：打好比賽回報老虎

▲戴爾（Jarryd Dale）。（圖／大會提供）

記者楊舒帆／日本東京報導

澳洲隊內野手戴爾（Jared Dale）在對韓國賽前成為話題人物。這位新球季將加盟韓職起亞虎虎的游擊手，賽前被問到是否像是替澳洲提供韓國棒球情報的「間諜」時表示，自己透過春訓期間學到很多韓國文化與韓國棒球，也認為這場比賽會是一場很有意思的對決。

韓國9日晚間在東京巨蛋與澳洲交手，這場比賽攸關晉級資格。澳洲陣中與韓國有直接連結的球員，就是即將效力起亞的戴爾，他本屆經典賽擔任澳洲隊主力游擊手，在攻守兩端都扮演重要角色。

這屆經典賽對戴爾個人而言也別具意義。他表示，這是自己棒球生涯至今最大的舞台，能夠在國家隊與許多經驗豐富的球員並肩作戰，本身就是一件很值得驕傲的事。

由於韓國陣中也有他新球季的起亞隊友金倒永，讓這場對決更添話題。金倒永前一戰對台灣轟出逆轉兩分砲，還敲出追平安打，幾乎扛起韓國打線，不過戴爾強調，現在彼此立場不同，到了場上還是必須全力拚戰。

戴爾表示，自己和金倒永私下關係不錯，但現在一個代表韓國、一個代表澳洲，「球季中我們會是一起為起亞奮戰的隊友，但現在不是。」他也直言，自己若能在這次大賽中打出好表現，也是對網羅他的起亞虎最好的回報。

