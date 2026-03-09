運動雲

>

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

▲WBC澳洲隊以3：0擊敗中華隊，球員興奮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

澳洲隊前一戰對日本在9局上連轟兩發陽春砲，一度追近至1分差，最終仍以3比4惜敗。9日對韓國之戰攸關晉級，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽前表示，球隊雖然經歷了一個情緒起伏很大的夜晚，但球員們狀態已經調整回來，「他們知道自己該做什麼。」

至於此戰牽動多隊晉級命運，甚至可能涉及失分率、得失分率等複雜計算，尼爾森則表示，目前不會帶著「控制比分」的心態進入比賽。「我的首要目標就是贏下這場比賽，讓球員發揮他們一直以來的表現。」他強調，若比賽進行中出現特殊情況，才可能視情況採取對應策略，但不會預設立場去影響比賽節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

澳洲隊8日與日本激戰到最後一刻，9局上靠懷特菲爾德（Aaron Whitefield）、溫葛羅夫（Rixon Wingrove）接連開轟，將比數逼近至3比4，可惜反攻差一步。談到前一晚賽後心情，尼爾森坦言，「昨晚確實是個艱難的夜晚，充滿很多情緒，我們打得很好，但比賽在最後關頭溜走了。」不過他也強調，在離開飯店前，已感受到球員狀態相當不錯，「昨晚在他們離開球場前，我就感覺他們的心態已經切換過來了，到目前為止，我沒有看到疲憊或令人擔心的情緒延續到今天。」

此戰澳洲推出曾有韓職經驗的威爾斯（Lachlan Wells）先發，面對韓國打線，尼爾森認為，過去交手經驗確實能帶來一些熟悉感，「當你以前面對過某些打者，總會有某種程度的舒適感，當然這也可能是雙向的。」不過他也認為，最終還是要回到比賽當天的執行力，「我們掌握很多對方打者的資訊，我對Lachlan的準備很有信心。」

澳洲本屆賽事全壘打火力兇猛，前一戰對日本又補上兩轟，累計已敲出6發全壘打。對於外界提到東京巨蛋是否有利打者、讓球更容易飛出牆，尼爾森並不認同。他直言，「我認為是我們的球員擊球感覺非常好，不是因為東京巨蛋才讓球飛得遠。」他也盛讚球員近況出色，「我們確實打出了一些非常扎實的飛球，所以功勞應該歸給打者本身。」

面對攸關晉級的重要一戰，尼爾森透露自己並未特別召開會議，也沒有額外向球員下達特別指示，「我們在飯店沒有開會，賽前也沒有特別開會，這群球員知道他們該做什麼，他們已經準備好了，我完全信任他們。」他表示，自己更傾向坐下來觀察比賽發展，讓球員在場上展現原本的能力。

談到如何定義本屆賽事是否成功，尼爾森指出，球隊競爭內容、投打表現當然都很重要，但最終仍希望成績能比上一次更進一步，「對我來說，打進第二輪就是這次的基本門檻，進入第二輪是我的目標。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

4日本助台灣保命！晉級8強條件曝

5韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

最新新聞

1樂天冠軍戒　大巨蛋內野進場就送

2多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

3起亞虎新洋將成「澳洲間諜」？

4改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」

5韓澳戰數學題　澳洲教頭：不想控制比分

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366