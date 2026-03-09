韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

▲WBC澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

澳洲隊前一戰對日本在9局上連轟兩發陽春砲，一度追近至1分差，最終仍以3比4惜敗。9日對韓國之戰攸關晉級，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽前表示，球隊雖然經歷了一個情緒起伏很大的夜晚，但球員們狀態已經調整回來，「他們知道自己該做什麼。」

至於此戰牽動多隊晉級命運，甚至可能涉及失分率、得失分率等複雜計算，尼爾森則表示，目前不會帶著「控制比分」的心態進入比賽。「我的首要目標就是贏下這場比賽，讓球員發揮他們一直以來的表現。」他強調，若比賽進行中出現特殊情況，才可能視情況採取對應策略，但不會預設立場去影響比賽節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

澳洲隊8日與日本激戰到最後一刻，9局上靠懷特菲爾德（Aaron Whitefield）、溫葛羅夫（Rixon Wingrove）接連開轟，將比數逼近至3比4，可惜反攻差一步。談到前一晚賽後心情，尼爾森坦言，「昨晚確實是個艱難的夜晚，充滿很多情緒，我們打得很好，但比賽在最後關頭溜走了。」不過他也強調，在離開飯店前，已感受到球員狀態相當不錯，「昨晚在他們離開球場前，我就感覺他們的心態已經切換過來了，到目前為止，我沒有看到疲憊或令人擔心的情緒延續到今天。」

此戰澳洲推出曾有韓職經驗的威爾斯（Lachlan Wells）先發，面對韓國打線，尼爾森認為，過去交手經驗確實能帶來一些熟悉感，「當你以前面對過某些打者，總會有某種程度的舒適感，當然這也可能是雙向的。」不過他也認為，最終還是要回到比賽當天的執行力，「我們掌握很多對方打者的資訊，我對Lachlan的準備很有信心。」

澳洲本屆賽事全壘打火力兇猛，前一戰對日本又補上兩轟，累計已敲出6發全壘打。對於外界提到東京巨蛋是否有利打者、讓球更容易飛出牆，尼爾森並不認同。他直言，「我認為是我們的球員擊球感覺非常好，不是因為東京巨蛋才讓球飛得遠。」他也盛讚球員近況出色，「我們確實打出了一些非常扎實的飛球，所以功勞應該歸給打者本身。」

面對攸關晉級的重要一戰，尼爾森透露自己並未特別召開會議，也沒有額外向球員下達特別指示，「我們在飯店沒有開會，賽前也沒有特別開會，這群球員知道他們該做什麼，他們已經準備好了，我完全信任他們。」他表示，自己更傾向坐下來觀察比賽發展，讓球員在場上展現原本的能力。

談到如何定義本屆賽事是否成功，尼爾森指出，球隊競爭內容、投打表現當然都很重要，但最終仍希望成績能比上一次更進一步，「對我來說，打進第二輪就是這次的基本門檻，進入第二輪是我的目標。」