運動雲

>

近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊外野手近藤健介8日在對澳洲隊賽後受訪，談到自己本屆賽會至今手感低迷的現況，也坦言希望能盡快敲出首安，替自己解開壓力。

近藤健介在上屆賽會是日本隊固定第2棒，並為球隊奪下世界冠軍做出重要貢獻，不過本屆至今打完3場比賽，他累計12打數無安打，另有1次保送，仍在等待本屆首支安打出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對澳洲隊一戰中，近藤健介的棒次也從前兩戰的第2棒調整為第3棒；談到這項變動時他表示，「我想教練團應該也有注意到我的狀態，從這個意義上來說，我本來很想用結果來回應，但這確實不是那麼容易的事。」

對於自己目前的處境，近藤健介也坦率說出心聲，「既然站在場上，就想透過某些方式幫助球隊，這和例行賽不同，這種比賽就是會被要求拿出結果。」

「在短期決戰中，能不能打出結果是很重要的事，雖然我認為自己還是有很多方式可以應對，但如果沒有結果作為支撐，事情果然就會變得困難，心理層面的影響很大。」

至於短期決戰中是否需要做出更多調整，近藤健介表示，「就算是出局，打擊內容也很重要，像是設法推進跑者之類的事情都很關鍵；現在確實有點太想要結果，反而變得急躁了，如果能上場，我就想用任何方式為球隊做出貢獻。」

日本隊9日沒有比賽，將在10日迎來一級預賽最後一戰，談到接下來的目標，近藤健介直言，「希望能早點敲出一支安打，讓自己在心情上也能輕鬆一些。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

4日本助台灣保命！晉級8強條件曝

5韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

最新新聞

1樂天冠軍戒　大巨蛋內野進場就送

2多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

3起亞虎新洋將成「澳洲間諜」？

4改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」

5韓澳戰數學題　澳洲教頭：不想控制比分

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366