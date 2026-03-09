近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊外野手近藤健介8日在對澳洲隊賽後受訪，談到自己本屆賽會至今手感低迷的現況，也坦言希望能盡快敲出首安，替自己解開壓力。

近藤健介在上屆賽會是日本隊固定第2棒，並為球隊奪下世界冠軍做出重要貢獻，不過本屆至今打完3場比賽，他累計12打數無安打，另有1次保送，仍在等待本屆首支安打出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對澳洲隊一戰中，近藤健介的棒次也從前兩戰的第2棒調整為第3棒；談到這項變動時他表示，「我想教練團應該也有注意到我的狀態，從這個意義上來說，我本來很想用結果來回應，但這確實不是那麼容易的事。」

對於自己目前的處境，近藤健介也坦率說出心聲，「既然站在場上，就想透過某些方式幫助球隊，這和例行賽不同，這種比賽就是會被要求拿出結果。」

「在短期決戰中，能不能打出結果是很重要的事，雖然我認為自己還是有很多方式可以應對，但如果沒有結果作為支撐，事情果然就會變得困難，心理層面的影響很大。」

至於短期決戰中是否需要做出更多調整，近藤健介表示，「就算是出局，打擊內容也很重要，像是設法推進跑者之類的事情都很關鍵；現在確實有點太想要結果，反而變得急躁了，如果能上場，我就想用任何方式為球隊做出貢獻。」

日本隊9日沒有比賽，將在10日迎來一級預賽最後一戰，談到接下來的目標，近藤健介直言，「希望能早點敲出一支安打，讓自己在心情上也能輕鬆一些。」