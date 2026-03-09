運動雲

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢　忘掉過去專注澳洲戰

▲韓國隊金倒永安打，將比分追回4：4平手。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊金倒（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

韓國隊在經典賽面臨背水一戰，金倒永9日賽前受訪時表示，全隊想法都一樣，已經過去的事就忘掉，把注意力集中在今天這場比賽上，「因為我們還有機會，到比賽結束前都絕對不會放棄。」他也提到全壘打後罕見大甩棒，一切是為了提振士氣。

韓國前一戰以4比5不敵台灣，晉級情勢陷入險境。談到隊內氣氛，金倒永透露，不只是教練團開會向球員喊話，球員之間也有不少交流，「大家想的都一樣，畢竟已經過去的事就過去了，賽程還在繼續，所以就是忘掉過去，只專注今天這場比賽。」他也提到，總教練告訴全隊，就把這場比賽當成再次得到的一次機會，所有球員也都是同樣的心情。

前一戰對台灣，金倒永敲出逆轉兩分砲，之後又補上追平二壘打，扛起韓國隊火力。對於自己近期打擊回溫，他表示，昨天比賽後手感提升不少，也因此更有信心，「雖然我也想過，這樣的感覺是不是來得有點晚，但既然還有機會，我就會全力以赴打到最後。」他坦言，隨著比賽結果慢慢打出來，感覺狀態也一點一滴回來了，今天也會盡自己所能去比賽。

被問到是否喜歡這種高張力、被寄予厚望的比賽時刻，金倒永表示，自己首先是很享受能夠上場比賽這件事，隨著比賽進行，手感逐漸回升，也讓他覺得很有意思。被問及開轟後大甩棒的動作，他也提到，前一戰場上的激動慶祝，其實是為了提振全隊士氣，「我原本不是會做那種比較激烈動作的人，但昨天是想把大家的氣勢帶起來，所以才那樣表達。」

至於球隊在這場關鍵戰役中，必須盡量壓低失分，守備的重要性格外被放大。對此金倒永表示，自己準備比賽的方式始終一樣，不會因為需要某種特定結果就改變太多，「我賽前都只會抓幾個重點去思考和準備，不會因為今天一定要打成什麼結果，就特別做不同的調整。」他也強調，防守不出現失誤，本來就是每場比賽都該做到的基本要求，因此即便今天比賽特別重要，自己仍是用平常心準備，目標只有幫助球隊贏球。

另外，談到隊友金慧成拚戰而受傷，金倒永坦言，看到對方在盜壘時展現那樣的拚勁，卻沒能把他送回本壘，讓自己感到非常遺憾，「真的很可惜。」不過他也表示，正因如此，反而激起自己更強烈的鬥志，包括金慧成在內，所有球員的目標都一樣，就是朝著邁阿密前進。

金倒永表示，雖然球隊目前局勢艱難，但自己認為這次賽會仍是很有意義的一段經歷，「每打一場比賽，我都覺得自己在成長。雖然結果不一定理想，但這是一屆很有意義的賽事。」

關鍵字： 韓國隊金倒永經典賽士氣背水一戰

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

