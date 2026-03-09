日本牛棚救世主是他！種市篤暉連2戰飆K　曝6、7年沒連續登板

▲種市篤暉。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本8日在東京巨蛋以4比3擊敗澳洲，拿下分組3連勝，確定以預賽C組第1名之姿晉級8強；此役日本在7局下靠吉田正尚轟出逆轉2分砲扭轉戰局，而在牛棚端，繼前一戰對韓國飆出連3K後，種市篤暉再度用壓制性投球守住領先，也讓他成為日本隊晉級路上的關鍵投手之一。

這場比賽也是天皇一家到場觀戰的「天覽比賽」；日本隊在第7局仍處落後時，由吉田正尚一棒轟出2分全壘打完成逆轉，8局下再添1分保險分，最終以1分差擊敗澳洲，提前鎖定前進美國佛羅里達州邁阿密8強賽的門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，比起打線在後段發威，日本牛棚的穩定表現同樣是勝負分水嶺，尤其是種市篤暉繼前一天面對韓國隊登板、連續三振3人後，這一戰再度在第8局上場，用11球解決3名打者、送出2次三振，連兩戰上演「奪三振秀」，成為日本隊後援戰力的亮點。

談到這次登板，種市賽後表示：「在球隊超前的情況下登板，所以比昨天壓力更大，不過我想自己還是有把自己的特色發揮出來。」

對於這次僅用11球就完成的完美中繼，種市也坦言，這樣的連續出賽其實已經是多年未見的情況；他說：「連投大概是睽違6年或7年了吧，在牛棚時，我覺得自己有點累了，不過因為我對這項賽事的投入心情非常強烈，所以在被交付任務的那一刻，我只想全力以赴去完成。」

根據日媒報導，種市原本此戰是在牛棚待命，直到7局澳洲進攻時，才被正式告知將以第3任投手身分連兩天出賽；他也透露，就在自己開始準備時，牛棚內正好見證了吉田正尚的逆轉2分砲。

種市說：「我在牛棚看著的時候，一邊大叫一邊跟大家一起興奮，不過，因為我當時已經被告知『不管怎麼樣你都要上』，所以在那一瞬間反而變得更加緊張了。」

日本隊總教練井端弘和賽後也對種市的近況與價值給予高度評價；他表示：「看去年太平洋聯盟的表現，上半季是西武的今井達也，下半季則是羅德的種市，我認為他的投球內容就是如此壓倒性。」