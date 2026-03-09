運動雲

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／日本東京報導

金慧成在前一戰對台灣時，延長賽盜壘時傷到左手，9日對澳洲的關鍵戰確定缺陣，韓國隊只能臨時調整先發陣容。總教練柳志炫賽前透露，金慧成是在滑壘過程中左手手指撞到壘包，賽後仍感到不適，因此無法列入先發名單，改由申珉宰頂替上陣。

韓國隊在2026世界棒球經典賽（WBC）預賽陷入背水一戰局面，8日與台灣鏖戰至延長10局後，以4比5吞敗，戰績掉到1勝2敗。9日面對澳洲，除了贏球已是基本條件，還必須達成至少5分差勝出、並將失分壓在2分以內，才有機會搶進8強。

為了這場生死戰，韓國隊也大幅調整打線，「307億韓元男」盧施煥終於迎來本屆賽會首次先發，排在第6棒、守一壘。柳志炫表示，前5棒維持不變，後段棒次則排出盧施煥、金周元、朴東原與申敏宰，希望在攻守兩端都能做出最有效配置。

投手調度方面，柳志炫坦言，今天有4名投手無法出賽，其餘投手都將全力待命。由於韓國隊必須把失分控制在2分以內，因此策略上會優先讓能在前段局數壓低失分的投手先上場，目標就是把比賽主導權掌握在自己手中。

談到全隊目前氛圍，柳志炫說，賽前已和全隊進行簡短會議，雖然情勢困難，但既然還有機會，就該以更正面的心態迎戰。他也向球員喊話，不要過度被晉級條件與比分壓力綁住，而是專注在比賽的3個小時內，做好自己的角色。

柳志炫直言，回頭看這一路走來的過程，「真的太委屈、太不甘心」，也希望球員把這股情緒轉化成場上的動力。他認為，只要每個人都能完成自己的任務，韓國隊仍有機會在最後一戰拚出想要的結果。

另外，針對本屆賽事東京巨蛋全壘打偏多的現象，柳志炫也表示，從練習時就明顯感受到球特別會飛，比賽中也驗證了這點，不只是韓國隊，整體東京巨蛋場次都出現不少全壘打。他強調，面對火力不差的澳洲打線，關鍵還是在於減少失投，並讓投手選擇自己最有把握的球種，才能有效壓制對手長打。

▲韓國隊金倒永安打，金慧成撲回本壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

