對台敲逆轉兩分砲　金倒永昔日「女裝唱跳」反差萌

金倒永在對上台灣的比賽中敲出兩分砲，他過往男扮女裝的影片也再度引發議論。（左圖翻攝自YouTube）

▲金倒永在對上台灣的比賽中敲出兩分砲，他過往男扮女裝的影片也再度引發議論。（圖／左圖翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

昨（8日）登場的WBC台韓大戰，22歲的韓國強打金倒永一人就包辦3分打點，其中包括一支在韓國落後時逆轉戰局的2分砲，不過最終台灣仍以5：4在延長賽中奪下勝利。金倒永在球場上的表現有目共睹，不過近日他在場外的表現也在網路上掀起熱議，社群平台上流傳一段2年前他扮成偶像NewJeans的Hanni，站上舞台又唱又跳的搞笑畫面，讓許多網友直呼太衝擊！

近日社群平台上翻出一段影片，畫面中的金倒永打扮成女裝，戴著過耳的短假髮、身穿條紋上衣和長裙，在舞台上演唱日本歌手松田聖子的經典歌曲〈藍色珊瑚礁〉，但歌聲卻是相當「有特色」，金倒永犧牲色相在舞台上又唱又跳，「笑果」十足。

原來這段影片出自2024年，金倒永是2024年韓職MVP，那一年他的母隊起亞虎奪下韓國大賽冠軍，他在奪冠晚會上特地打扮成NewJeans的Hanni，模仿Hanni在東京巨蛋演唱〈藍色珊瑚礁〉的橋段。金倒永的造型、服裝都神複製，就是長相和體型、歌聲都差了好大一節，但也因此造成反差的效果，笑翻眾人。

帥氣的金倒勇反串上台唱唱跳跳，笑果十足。（翻攝自YouTube）

▲帥氣的金倒永反串上台唱唱跳跳，笑果十足。（圖／翻攝自YouTube）

這段影片最近因為金倒永在球場上的英勇表現，再度在社群引發議論，不少台灣網友看了都相當驚訝：「這就是打了我們全壘打的男人嗎？」「這人尻了我們兩分砲？」甚至就連前立委賴品妤也現身留言：「留友看，能打能唱」；有網友開玩笑，下次對上金倒永時應該直接在球場放這段影片，讓金倒永當場社死。

金倒永模仿的是他的偶像Hanni在東京巨蛋的演出。（翻攝自YouTube）

▲金倒永模仿的是他的偶像Hanni在東京巨蛋的演出。（圖／翻攝自YouTube）

貢獻全隊3分打點！　金倒永喊話下一戰更努力

昨天台韓大戰結果，台灣以5：4勝出，韓國全隊擊出4支安打，其中包括金倒永的兩分砲和1支深遠長打，先後幫韓國超前、追平比數，一人就貢獻3分打點，但最終也是他在10局下敲出右外野飛球遭接殺，結束比賽。不少韓國網友對這個結果感到失望，還嗆「除了金倒永，都給我游回來！」金倒永賽後受訪時也坦言自己相當懊悔，對於輸掉比賽相當氣憤。對於今晚對上澳洲的比賽，金倒永也放話會更加努力，多拿一些分數。

關鍵字： 鏡週刊金倒永2026經典賽

