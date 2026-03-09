捷克預賽3連敗將迎最終戰抗日　主帥查迪姆喊話：想打出我們的棒球

▲捷克隊總教練查丁Pavel Chadim向曾豪駒握手祝賀。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽捷克在預賽苦吞3連敗，10日將迎來與日本隊的最後一戰，雖然捷克已提前無緣晉級，但全隊並未失去拚戰意志，總教練查迪姆（Pavel Chadim）也在賽前向捷克媒體表達決心，強調希望在面對「侍JAPAN」時，打出屬於捷克隊原本的棒球。

捷克本屆賽會延續2023年首度參賽時的結果，再度確定止步預賽；前3戰先是以4比11不敵韓國，接著又以1比5敗給澳洲，第3戰面對中華隊更以0比14遭到7局提前結束，從賽會開打以來，捷克連續3戰都陷入苦戰，整體情勢相當嚴峻。

捷克媒體《Sports24》在8日針對前一戰不敵中華隊的內容進行報導，文中指出，捷克至今在東京仍未拿下勝利，吞下對韓國、澳洲與台灣的3連敗，其中對台灣一戰更是失利幅度最大的一場。

報導也提到，捷克目前僅在理論上還保有避免墊底的可能性，球隊處境已經十分艱困。

不過，報導同時指出，捷克仍希望在小組賽最終戰對上地主日本時，打出和前一場完全不同的內容，重新挽回外界觀感；查迪姆也談到球隊在中華隊戰後，還有兩天可以調整狀態，盼能重新整隊後迎接最後一戰。

查迪姆表示，「我們還有兩天時間，可以讓球隊重新振作，連續3天面對世界級水準的比賽並不容易，希望能利用這兩天重新整理情緒，帶著享受比賽的心情去迎戰日本。」

談到前一戰慘敗後的心情，查迪姆最後直言，「今天一切都不順利，不過在對日本的比賽裡，我想讓大家看到原本屬於我們的棒球。」