大谷翔平恐也救不了！美媒揭日本隊奪冠1致命傷：最大絆腳石

美媒發文點出日本隊的弱點，認為奪冠之路就算有大谷翔平也難挽救。（翻攝自大谷翔平IG）

▲美媒發文點出日本隊的弱點，認為奪冠之路就算有大谷翔平也難挽救。（翻攝自大谷翔平IG）

圖文／鏡週刊

日本隊在C組表現強勁，幾乎鎖定全勝晉級門票，只差最後一關捷克。不過美國媒體Fansided卻發文點出大谷翔平也救不了日本隊潛藏的危機，那就是投手戰力其實外強中乾，恐怕成為奪冠路上最大的絆腳石。

山本由伸只有一雙手

報導指出大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚組成的連線確實很猛，放眼全球都是頂尖，可惜投手陣容相對乏力。即便山本由伸被公認為地表最強投手之一，他終究只有1雙手，且受限於大聯盟球季賽程，無法獨扛大局。

投手熄火險釀災

其實球迷的憂心並非空穴來風，菊池雄星在對陣韓國時，第1局就讓對手灌進3分，完全陷入被動局勢。雖然大家期待的伊藤大海隨後接手，卻也在3局內被敲全壘打丟失2分，整場比賽全靠種市篤暉扮演救火英雄，才驚險守住勝果。

驚險晉級曝弱點

尷尬的是，被酸民嫌棄的菅野智之對澳洲反而強投4局滴水不漏無失分。結果換成打線當機，差點翻船。最後是吉田正尚關鍵一擊才以4比3驚險過關。雖然確定晉級，但面對澳洲都能打成這樣，確實讓想看日本衛冕的粉絲們捏了一把冷汗。


關鍵字： 2026WBCFansided大谷翔平鏡週刊

