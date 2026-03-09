運動雲

>

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

▲杜蘭（Jarren Duran）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭（Jarren Duran）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽B組賽事9日在美國休士頓大金球場登場，墨西哥火力全開以16比0在6局提前扣倒巴西收下2連勝，戰績追平美國、義大利，暫居分組並列第1。

墨西哥此役先發9人全員敲安，全場灌進16支安打、4發全壘打與16分，展現驚人長打火力，也替接下來與美國的關鍵對決提前暖身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上成為比賽勝負分水嶺，墨西哥打線輪番開火單局灌進6分；杜蘭（Jarren Duran）先在無人出局一、二壘時敲出左線2分打點二壘安打，隨後柯克（Alejandro Kirk）補上一發左中外野3分砲，徹底拉開差距。

到了6局上，湯瑪斯（Alec Thomas）與代打奧內拉斯（Jonathan Ornelas）接連轟出2分砲，也讓比賽提前畫下句點。

此戰墨西哥先發投手沃克（Taijuan Walker）主投3.1局無失分，後續僅再動用2名投手就完成比賽，在大比分領先下也讓主力獲得充分休息，以相對精簡的方式收下勝利，將以2連勝之姿迎接10日對上美國的焦點戰。

▲柯克（Alejandro Kirk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯克（Alejandro Kirk）。（圖／達志影像／美聯社）

墨西哥總教練希爾（Benji Gil）賽後點出，讓他最滿意的不只是打線的爆發，而是全隊展現出的比賽內容與細節執行力。

他表示，「大家都打出了正確的棒球，那正是我們應該展現的積極模樣，像是湯瑪斯的跑壘就展現出我們是來打棒球的態度；重要的是那些小細節的play，比如說為了避免雙殺而全力衝刺，那證明了每個人都是用100%的狀態在拚戰。」

由於美國今天沒有出賽，墨西哥此役打完後，兩隊也將在下一戰正面交鋒，而且雙方同為2勝話題性十足，美國則預計推出去年國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）掛帥先發。

面對這場硬仗，希爾在賽後記者會上被問到美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）所說「我們擁有世界最強的30人」時，先是笑著回應，「你是想把我捲進爭論裡啊。」

接著他正面談到對手實力，「是不是世界最強的30人，這一點多明尼加共和國和日本也都可以這麼說，我不知道他們是不是最強，但我們只想成為那一天表現最好的球隊而已，他們是一支由滿滿球星組成的超級球隊，有全明星、有MVP候選人、有賽揚候選人、有金手套、有銀棒獎得主；但棒球不是靠寶石的數量來決定勝負，而是看你能不能贏球。」

談到如今美墨對決的話題性，希爾也直言，這場比賽早已不只是單純的棒球賽，「現在大家說美國和墨西哥是宿敵關係；原本來說，日本、多明尼加共和國、波多黎各或許才算是宿敵。」

「但正因為我們持續打出成績，情況才變成現在這樣，這不只是一場普通的棒球比賽，而是一場重大的體育盛事；墨西哥或許曾像『醜小鴨』一樣的存在，但我們已經拿出了成績，我很期待和一支了不起的球隊交手，他們真的非常強，不過，只要能稍微贏過他們就好，哪怕只是0.5分之差也行。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3日本助台灣保命！晉級8強條件曝

4韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

5美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

最新新聞

1捷克預賽3連敗將迎最終戰抗日

2挺Team Taiwan！國訓官方商品開賣

3希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

4秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

5韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366