墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽B組賽事9日在美國休士頓大金球場登場，墨西哥火力全開以16比0在6局提前扣倒巴西收下2連勝，戰績追平美國、義大利，暫居分組並列第1。

墨西哥此役先發9人全員敲安，全場灌進16支安打、4發全壘打與16分，展現驚人長打火力，也替接下來與美國的關鍵對決提前暖身。

4局上成為比賽勝負分水嶺，墨西哥打線輪番開火單局灌進6分；杜蘭（Jarren Duran）先在無人出局一、二壘時敲出左線2分打點二壘安打，隨後柯克（Alejandro Kirk）補上一發左中外野3分砲，徹底拉開差距。

到了6局上，湯瑪斯（Alec Thomas）與代打奧內拉斯（Jonathan Ornelas）接連轟出2分砲，也讓比賽提前畫下句點。

此戰墨西哥先發投手沃克（Taijuan Walker）主投3.1局無失分，後續僅再動用2名投手就完成比賽，在大比分領先下也讓主力獲得充分休息，以相對精簡的方式收下勝利，將以2連勝之姿迎接10日對上美國的焦點戰。

墨西哥總教練希爾（Benji Gil）賽後點出，讓他最滿意的不只是打線的爆發，而是全隊展現出的比賽內容與細節執行力。

他表示，「大家都打出了正確的棒球，那正是我們應該展現的積極模樣，像是湯瑪斯的跑壘就展現出我們是來打棒球的態度；重要的是那些小細節的play，比如說為了避免雙殺而全力衝刺，那證明了每個人都是用100%的狀態在拚戰。」

由於美國今天沒有出賽，墨西哥此役打完後，兩隊也將在下一戰正面交鋒，而且雙方同為2勝話題性十足，美國則預計推出去年國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）掛帥先發。

面對這場硬仗，希爾在賽後記者會上被問到美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）所說「我們擁有世界最強的30人」時，先是笑著回應，「你是想把我捲進爭論裡啊。」

接著他正面談到對手實力，「是不是世界最強的30人，這一點多明尼加共和國和日本也都可以這麼說，我不知道他們是不是最強，但我們只想成為那一天表現最好的球隊而已，他們是一支由滿滿球星組成的超級球隊，有全明星、有MVP候選人、有賽揚候選人、有金手套、有銀棒獎得主；但棒球不是靠寶石的數量來決定勝負，而是看你能不能贏球。」

談到如今美墨對決的話題性，希爾也直言，這場比賽早已不只是單純的棒球賽，「現在大家說美國和墨西哥是宿敵關係；原本來說，日本、多明尼加共和國、波多黎各或許才算是宿敵。」

「但正因為我們持續打出成績，情況才變成現在這樣，這不只是一場普通的棒球比賽，而是一場重大的體育盛事；墨西哥或許曾像『醜小鴨』一樣的存在，但我們已經拿出了成績，我很期待和一支了不起的球隊交手，他們真的非常強，不過，只要能稍微贏過他們就好，哪怕只是0.5分之差也行。」