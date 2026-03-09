運動雲

>

英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）英國隊在B組預賽苦吞3連敗，9日面對義大利以4比7落敗，確定無緣晉級複賽；英國此戰雖然率先得分，但中段投手群接連失守，終場前反攻仍功虧一簣，首輪提前出局。

賽後英國隊長奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）成為外界批評焦點，這位效力洋基的內野手，賽前曾放話要「帶給全世界震撼」，如今英國接連敗給墨西哥、美國與義大利，最終以3連敗結束本屆賽事，他的言論也被外界翻出檢視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇澤姆本屆賽會3場出賽僅敲出2支安打，貢獻1分打點，打擊率僅1成54，未能打出應有身手；美國媒體《EssentiallySports》點名批評，奇澤姆如今恐怕巴不得能收回先前那番話。

該媒體直言：「奇澤姆現在肯定很希望能把自己說過的話收回去，賽前的豪語與如今的結果，已經給了球迷足夠材料去嘲弄這位洋基球星；球迷甚至說，奇澤姆是只會叫囂卻沒有實力的人。」

另一家美媒《Larry Brown Sports》則認為，這次WBC失利恐怕不只影響場上評價，甚至可能波及未來身價與自由球員市場動向，報導指出：「因為這屆WBC的失敗，可以說他在2026年的棒球生涯已經以最糟的方式開局。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3日本助台灣保命！晉級8強條件曝

4韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

5美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

最新新聞

1捷克預賽3連敗將迎最終戰抗日

2挺Team Taiwan！國訓官方商品開賣

3希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

4秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

5韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366