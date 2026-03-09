英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）英國隊在B組預賽苦吞3連敗，9日面對義大利以4比7落敗，確定無緣晉級複賽；英國此戰雖然率先得分，但中段投手群接連失守，終場前反攻仍功虧一簣，首輪提前出局。

賽後英國隊長奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）成為外界批評焦點，這位效力洋基的內野手，賽前曾放話要「帶給全世界震撼」，如今英國接連敗給墨西哥、美國與義大利，最終以3連敗結束本屆賽事，他的言論也被外界翻出檢視。

奇澤姆本屆賽會3場出賽僅敲出2支安打，貢獻1分打點，打擊率僅1成54，未能打出應有身手；美國媒體《EssentiallySports》點名批評，奇澤姆如今恐怕巴不得能收回先前那番話。

該媒體直言：「奇澤姆現在肯定很希望能把自己說過的話收回去，賽前的豪語與如今的結果，已經給了球迷足夠材料去嘲弄這位洋基球星；球迷甚至說，奇澤姆是只會叫囂卻沒有實力的人。」

另一家美媒《Larry Brown Sports》則認為，這次WBC失利恐怕不只影響場上評價，甚至可能波及未來身價與自由球員市場動向，報導指出：「因為這屆WBC的失敗，可以說他在2026年的棒球生涯已經以最糟的方式開局。」