中華隊訓練員圓夢合照大谷翔平　吳念庭、江坤宇留言全是羨慕

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽持續進行中，中華隊訓練員吳瑀政昨（8日）在東京巨蛋後台協助球隊搬運行李時，意外巧遇日籍巨星大谷翔平，還順利獲得對方點頭答應合照，讓他激動直呼「一切都值得了！」照片曝光後，不僅引發網友熱議，中華隊隊友們也忍不住留言驚呼。

吳瑀政在社群平台分享這段夢幻際遇，透露自己當時正在搬運行李，沒想到竟在後台撞見大谷翔平本人；面對這位世界級棒球巨星，他鼓起勇氣比出拍照手勢詢問，沒想到大谷相當親民，當場回應「OK」，大方答應合影，讓他又驚又喜。

吳瑀政坦言，這是自己人生第一次深刻體驗到「追星」的感覺，見到大谷本尊後，緊張到雙手不停發抖，這場突如其來的驚喜，也成為他此次隨隊遠征東京最難忘的回憶。

貼文曝光後，立刻在網路上掀起討論，網友紛紛留言表示，「這個就過份囉」、「這張值得了，人生圓滿」、「真羨慕，手抖是正常的」、「這是神，同學已羨慕死」、「太幸運了，真的是神級待遇」、「真的值得給一個版面」。

就連中華隊球員看到後也忍不住朝聖留言，吳念庭寫下，「阿政！！不行這樣吧」，江坤宇則驚呼，「太扯了吧」，足見這張合照的震撼程度，連自家球員都相當羨慕。

事實上，中華隊這次在經典賽場邊不只一次出現「追星」畫面，投手沙子宸也在社群平台曬出與日本隊王牌投手、現效力洛杉磯道奇的山本由伸合照，並簡單寫下「偶像」兩字，流露出對這名頂級投手的崇拜之情。

山本由伸目前是日本隊本屆經典賽的重要王牌，他在預賽C組首戰面對中華隊時擔任先發，這也是他自去年世界大賽登板後，相隔123天再度站上正式比賽投手丘；除了沙子宸之外，張奕也有與山本合照，兩人過去旅日時期曾是同梯隊友，也讓這張合影別具意義。