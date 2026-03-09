秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊歷經延長激戰後，以5比4力退韓國拿下關鍵一勝，也保住晉級希望。

賽後不只球員情緒激動，隨隊赴日應援的「CT Amaze」成員秀秀子也透過社群透露，自己看到賽後訪問與回顧內容後，再度感動落淚，甚至哭到雙眼紅腫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

秀秀子是中華職棒富邦悍將啦啦隊人氣成員之一，這次為了替WBC台灣隊加油，由中職6球團共36名啦啦隊所組成的官方應援隊「CT Amaze」中，她也是入選來日的12名成員之一；其他包含林襄、峮峮等在日本也頗具知名度的成員，都讓台灣應援團成為本屆賽事場外另一大話題。

中華隊8日與韓國交手，雙方一路鏖戰至延長賽，最終中華隊在滿場觀眾見證下收下勝利，這場勝利不僅點燃台灣球迷熱情，也讓球隊以2勝2敗結束預賽，持續保有晉級下一輪的機會。

日媒報導提及，秀秀子9日更新Instagram限時動態，透露原本打算一覺睡到中午，卻意外早起，隨手滑手機時看到台灣隊賽後受訪及比賽回顧內容，情緒再度潰堤。

她寫道：「本來想說今天要睡到中午，結果不小心太早起床了。」接著表示，當她看到球員受訪內容提到：「即使你們不在東京，你們熱烈的加油聲，對我們來說也和在東京巨蛋裡一樣，全世界都看見了，台灣這座小小的島嶼，也可以成為一座大山。」讓她一早就忍不住再度痛哭。