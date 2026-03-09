以色列5比0完封尼加拉瓜　僅被敲2安追平經典賽歷史紀錄

▲克雷默（Dean Kremer）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽D組賽事持續進行，以色列在首戰不敵委內瑞拉後，9日面對尼加拉瓜迅速反彈，靠著投手群聯手壓制，全場僅讓對手擊出2支安打，終場以5比0完封勝出，不僅拿下本屆首勝，也追平經典賽單場僅被敲2安的紀錄。

相較於前一戰碰上擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿拉耶茲（Luis Arraez）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）等大聯盟名將的委內瑞拉，以色列總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）坦言，尼加拉瓜帶來的是完全不同的挑戰。

奧斯穆斯表示，「當你手上沒有那麼多資訊時，這就比較像是老派棒球；我們確實有一些資料，但絕對不像面對一支大聯盟陣容時，有大量數據可以分析，就備戰來說，這比較像高中棒球。」

不過以色列賽前掌握的情蒐顯然發揮效果，球隊在投手戰中逐步掌握節奏；先發投手克雷默（Dean Kremer）前4局表現近乎完美，開賽面對前13名打者只讓1人上壘，並持續壓制尼加拉瓜打線，讓對手始終無法形成有效攻勢。

以色列2局上率先突破，門德林格（Noah Mendlinger）敲出帶有打點的一壘安打，替球隊先馳得點；談到球場上的氣氛時，門德林格說，「我不確定是不是我們讓現場安靜下來，不如說是我們的投手群真的做到了。」

尼加拉瓜先發投手羅德里奎茲（Carlos Rodriguez）同樣繳出不俗表現，這位效力釀酒人體系、曾名列球隊前30大新秀的右投，先發4局僅失1分，已經為球隊守住最大機會。

比賽關鍵出現在5局下，當時以色列僅以1比0領先，克雷默先讓前兩名打者上壘，尼加拉瓜迎來追平甚至超前的大好機會。

克雷默先三振蒙特斯（Juan Montes）抓下1個出局數後，總教練奧斯穆斯果斷換投，由教士體系24歲右投馬利茲（Josh Mallitz）接手。

這名尚未登上2A以上層級的投手先保送諾沃亞（Melvin Novoa）形成滿壘，但隨後成功讓薩莫拉（Freddy Zamora）擊出三壘滾地球，靠著蓋洛夫（Jake Gelof）踩三壘再傳一壘完成雙殺，驚險化解失分危機。

談到這個半局的關鍵守備，克雷默情緒罕見激動地說，「我不知道我以前有沒有那樣大喊過，我通常不會特別亢奮，但那次真的不一樣。」

逃過危機後，以色列在5局下徹底拉開比分；萊文森（Zach Levenson）一棒送回2分，貝德（Harrison Bader）與卡里格（Cole Carrigg）也各貢獻1分打點，單局灌進4分，將領先擴大到5比0，也讓牛棚在最後4局投得更加從容。

這場勝利對以色列意義重大，球隊在D組戰績來到1勝1敗，接下來還要迎戰多明尼加與荷蘭，仍保有晉級8強希望；更重要的是，這也是以色列在經典賽隊史首場完封勝，且因本組至少可確保不墊底，已提前取得下屆經典賽參賽資格，不必再從資格賽打起。

克雷默表示，「不用再去打資格賽，這真的很重要。不只是對我們這支球隊，對整個國家來說都一樣，而我非常以能代表這個國家為榮。」

反觀吞敗的尼加拉瓜，則確定無緣晉級複賽。不過總教練貝克（Dusty Baker）強調，球隊最後一戰對委內瑞拉仍不會放棄。

貝克說，「只要還有比賽要打，你上場就是為了贏球，不管這場比賽的意義是什麼；我不喜歡『攪局者』這個詞，因為那是輸家的心態，你就是要上場，然後想辦法贏下來。」

至於前一戰敗給委內瑞拉後的心情，奧斯穆斯形容像是「心臟被刺了一刀」；那麼這場勝利又是什麼感覺？他給出了極具畫面的答案，「就像暫時把那把刀從心臟裡拔出來。每一場勝利你都得好好享受。」