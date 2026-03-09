宋晟睿接到最後勝利球才知是歷史一戰　真情流露喊：真的不容易

▲中華隊宋晟睿。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊8日在世界棒球經典賽歷經延長10局激戰，以5比4力退韓國，不僅保住晉級希望，也寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要紀錄；賽後球員情緒潰堤，江坤宇直言，這是一場「很多時刻都讓人感動」的比賽，也希望大家都看見中華隊永不放棄的精神。

談到這場史詩級勝利，江坤宇透過中信兄弟官方YT影片表示，從比賽過程中的領先、被追平、被逆轉，到最後再逆轉，每一個瞬間都令人動容，「能參與其中真的很開心。」

他也透露，自己賽後雖然沒有真的哭出來，但已有眼眶泛淚、起雞皮疙瘩的感覺，「看到很多隊友也在哭，看了一圈滿場的球迷，覺得能站在這裡真的很棒。」

負責守下最後出局數的宋晟睿，同樣難掩激動情緒；他透露，接到最後一顆球的當下就非常感動，直到賽後才知道，原來這是中華隊在WBC史上第一次擊敗韓國，「當下跑進球場時很激動、很想哭，然後爆哭，真的很不容易啦。」

宋晟睿也提到，這一路走來其實相當煎熬，但整個團隊始終維持高度凝聚力，「我覺得這兩場比賽我們都很團結，大家一棒接一棒把分數打回來，防守和投手也都穩穩地守下每一球。」對他而言，接到最後那顆出局球，是非常值得紀念的一刻，「真的很開心。」

隊長陳傑憲在這場比賽帶傷上陣，並在延長10局突破僵局制中跑回關鍵超前分；賽後談到奪勝心情，他坦言，情緒完全控制不住，「拿下勝利後，眼淚是不自覺掉下來的，眼眶都泛淚了。」

他也特別感謝遠赴東京應援的台灣球迷，「真的很感動球迷們沒有放棄我們，把東京巨蛋變成了我們的主場，非常感謝球迷，我愛你們。」

江坤宇則強調，中華隊在比賽中即使一度處於劣勢，所有人都沒有放棄，「當時就是相信自己，告訴自己一定做得到。」他認為，這場勝利展現了台灣人堅持不放棄的毅力，「每個人都很重要，只要有機會，每個人都能跳出來當英雄。」