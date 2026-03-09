運動雲

墨西哥六局16比0扣倒巴西豪取2連勝　下一戰硬碰美國拚分組第一

▲柯克（Alejandro Kirk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯克（Alejandro Kirk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽墨西哥隊火力全開，9日在小組賽他們以16比0、6局提前扣倒巴西隊，強勢收下2連勝；墨西哥全場猛敲16支安打、還轟出4發全壘打，帶著絕佳氣勢前進B組焦點戰，將與同樣保持不敗的美國隊正面交鋒，爭奪分組龍頭。

墨西哥此戰從開賽就一路壓制巴西，首局就靠阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出帶有1分打點的安打先馳得點，接著柯克（Alejandro Kirk）補上二壘安打，阿蘭達繞過三壘後頭盔直接飛掉，最後滑回本壘得分，展現十足拚勁。

真正拉開差距的是第4局，二度參加經典賽的柯克轟出一發飛向左中外野深遠的3分砲，一棒把領先擴大到10分；杜蘭（Jarren Duran）也敲出本屆經典賽個人首轟，戴上球隊招牌的三色慶祝帽。

到了6局下，奧內拉斯（Julian Ornelas）再補上一發右外野2分全壘打，依據經典賽提前結束規則，墨西哥在打完至少5局後已領先15分，比賽就此提前落幕。

除了重砲發威，墨西哥打線更是全面開花，先發9名打者全員都有安打演出，總計敲出16安；2023年帶領墨西哥闖進經典賽4強的英雄亞羅薩倫納（Randy Arozarena）也有貢獻，單場擊出二壘安打並跑回2分。反觀巴西，全場僅擊出3支安打，仍在尋求隊史經典賽首勝。

這場比賽在休士頓Daikin Park進行，現場湧入36380名觀眾，幾乎成了綠、白、紅交織的墨西哥主場；墨西哥球迷整場高聲應援，氣氛震耳欲聾，甚至被認為比美國隊出賽時更為火爆。

當第5局結束響起阿亞拉（Ramon Ayala）的歌曲〈Tragos Amargos〉時，全場墨西哥球迷幾乎齊聲大合唱，大螢幕也不斷帶到戴著摔角面具、披著墨西哥國旗、身穿國家隊球衣的熱情球迷。

墨西哥球員與球迷之間也展現強烈連結，亞羅薩倫納甚至在比賽進行中還抽空替球迷簽名；賽前阿蘭達談到經典賽氛圍時就直言，這樣的比賽甚至比世界大賽還要更特別。

阿蘭達表示，「這根本沒辦法比較，感覺就是更棒，因為沒有任何事情能比得上代表自己的國家、把國名掛在胸前出賽，真的無法相比。」

