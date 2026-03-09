中華隊「晉級密碼」一次看　今晚韓澳戰超重要

▲WBC中華隊。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8日進行日本與澳洲之戰，日本隊最終以4比3擊敗澳洲，以3連勝、分組第一之姿率先晉級。這場比賽結果也讓台灣、韓國與澳洲三隊仍保有晉級機會，中華隊4場預賽已全部打完，戰績為2勝2敗，是否能挺進複賽，關鍵將取決於今（9日）韓國與澳洲之戰的最終比分。

台、韓、澳3隊搶1晉級名額

由於日本已確定以小組第一晉級，另一個晉級名額將在台灣、韓國與澳洲之間產生。若澳洲擊敗韓國，澳洲將以分組第二晉級；若韓國擊敗澳洲，三隊將形成「互咬」局面，也就是澳洲勝台灣、台灣勝韓國、韓國勝澳洲。

失分率是關鍵

根據WBC官方規則，當3隊或以上戰績相同且彼此互有勝負時，將比較互咬球隊之間的「失分率」（TQB，失分除以守備出局數），數值越低者排名越前。

中華隊搶晉級暫居不利位置

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇分析，目前關鍵三場對戰（台灣對澳洲、台灣對韓國、韓國對澳洲）的基準數據中，中華隊合計失7分、守備出局數54個。由於首戰對澳洲失3分、對韓國失4分，中華隊在三隊互咬的比較中處於相對不利位置。

▲若南韓對戰澳洲8:3，台灣將可以「3組對戰最低失分率」晉級。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



2條件台灣才可能晉級

何昱奇指出，中華隊要在失分率比較中突圍，必須滿足兩個條件：第一，韓國必須擊敗澳洲；第二，比分必須落在對台灣有利的區間。

他進一步說明，最理想的晉級比分為「韓國8比3澳洲」或「韓國9比3澳洲」。換句話說，韓國不僅要贏球，還必須打出較大的得分，同時澳洲至少拿到3分，例如「韓國10比5澳洲」等情況，中華隊的失分率才可能優於對手，取得複賽門票。

相反地，如果韓國雖然擊敗澳洲，但分差不足，例如「韓國7比1澳洲」、「韓國8比2澳洲」或「韓國6比3澳洲」，即使三隊戰績同為2勝2敗，中華隊仍可能因失分率劣勢而遭到淘汰。

