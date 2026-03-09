運動雲

>

中華隊「晉級密碼」一次看　今晚韓澳戰超重要

▲WBC中華隊。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲WBC中華隊。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

記者張靖榕／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8日進行日本與澳洲之戰，日本隊最終以4比3擊敗澳洲，以3連勝、分組第一之姿率先晉級。這場比賽結果也讓台灣、韓國與澳洲三隊仍保有晉級機會，中華隊4場預賽已全部打完，戰績為2勝2敗，是否能挺進複賽，關鍵將取決於今（9日）韓國與澳洲之戰的最終比分。

台、韓、澳3隊搶1晉級名額

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於日本已確定以小組第一晉級，另一個晉級名額將在台灣、韓國與澳洲之間產生。若澳洲擊敗韓國，澳洲將以分組第二晉級；若韓國擊敗澳洲，三隊將形成「互咬」局面，也就是澳洲勝台灣、台灣勝韓國、韓國勝澳洲。

失分率是關鍵

根據WBC官方規則，當3隊或以上戰績相同且彼此互有勝負時，將比較互咬球隊之間的「失分率」（TQB，失分除以守備出局數），數值越低者排名越前。

►日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

中華隊搶晉級暫居不利位置

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇分析，目前關鍵三場對戰（台灣對澳洲、台灣對韓國、韓國對澳洲）的基準數據中，中華隊合計失7分、守備出局數54個。由於首戰對澳洲失3分、對韓國失4分，中華隊在三隊互咬的比較中處於相對不利位置。

▲若南韓對戰澳洲8:3，台灣將可以「3組對戰最低失分率」晉級。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲若南韓對戰澳洲8:3，台灣將可以「3組對戰最低失分率」晉級。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

2條件台灣才可能晉級

何昱奇指出，中華隊要在失分率比較中突圍，必須滿足兩個條件：第一，韓國必須擊敗澳洲；第二，比分必須落在對台灣有利的區間。

他進一步說明，最理想的晉級比分為「韓國8比3澳洲」或「韓國9比3澳洲」。換句話說，韓國不僅要贏球，還必須打出較大的得分，同時澳洲至少拿到3分，例如「韓國10比5澳洲」等情況，中華隊的失分率才可能優於對手，取得複賽門票。

相反地，如果韓國雖然擊敗澳洲，但分差不足，例如「韓國7比1澳洲」、「韓國8比2澳洲」或「韓國6比3澳洲」，即使三隊戰績同為2勝2敗，中華隊仍可能因失分率劣勢而遭到淘汰。

►台灣扳倒南韓！中華隊晉級之路靠這步　失分率計算公式曝

關鍵字： 台灣中華隊世界棒球經典賽WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3日本助台灣保命！晉級8強條件曝

4韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

5美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

最新新聞

1秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

2台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

3以色列5比0完封尼加拉瓜

4「台韓大戰」中華隊贏了！愛爾達將連播365天

5「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366