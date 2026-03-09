差點演出童話故事！澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲　不滿遭低估

▲Connor MacDonald。（圖／達志影像／美聯社）



2026年經典賽C組預賽8日晚間上演日澳大戰，澳洲隊雖以3比4惜敗地主日本隊，但先發投手麥克當諾（Connor MacDonald）此役前3局成功壓制日本打線，賽後更在東京巨蛋留下動人一幕；他在球迷散場後獨自站在場內，凝望記分板，也吐露心聲，直言澳洲棒球長期被低估，「我們真的會打棒球。」

麥克當諾此戰面對日本隊打線毫不畏懼，前3局僅讓對手靠2次保送與1支安打上壘，展現十足壓制力，也幫助澳洲一路與日本僵持；雖然最終澳洲在9局上反撲未果以1分差吞敗，但整場比賽內容仍讓外界看見這支球隊的韌性與競爭力。

根據現場外媒描述，當比賽結束、球迷陸續離開東京巨蛋時，麥克當諾仍是最後一位離開場地的球員，他獨自站在場上，看著記分板，神情中帶著驕傲；面對社群詢問，他一開口就說：「老兄，我真的不知道該怎麼形容。」

談到這場幾乎撼動世界強權日本的比賽，麥克當諾表示，「我只是感到驕傲，為我所有的隊友感到驕傲，我也只是很驕傲自己是澳洲人。」

他也提到，這場比賽對他和家人而言意義重大，「我的其中一個兄弟昨天才買機票飛過來看這場比賽，而且我的家人對我來說就是一切；我的太太和兩個兒子都在這裡，我的爸爸媽媽、我的兄弟、我的叔叔、我的嫂嫂也都在這裡。」

澳洲與日本一路激戰到最後一刻，直到9局上仍有翻盤機會，讓麥克當諾賽後感觸極深，「這真的就差一點點，就像童話故事一樣，真的只差一點點。」

不過比起可惜落敗，麥克當諾更想替澳洲棒球發聲；他直言自己早已厭倦外界對澳洲棒球的刻板印象，「我跟你說，我真的受夠了在家鄉一直聽到，當你告訴別人我們有在打棒球時，大家都很震驚，還會說：喔？澳洲也有在打棒球嗎？」

他強調，這一戰已經證明澳洲有能力在世界舞台與頂尖強權抗衡，「我的意思是，我們真的有。」

接著他情緒更加激動說，「你看，我們他X的安打數還比世界上最好的球隊更多，我們領先了6局，結果大家還是在問我們澳洲是不是有在打棒球。」

談到並肩奮戰的隊友，麥克當諾毫不掩飾自己的驕傲，「我那些了不起的隊友，我真的很驕傲自己是澳洲棒球圈的一分子；你知道的，我們總是打出遠超過自身條件的表現。」

雖然最終未能完成爆冷，但這場比賽已深深刻進他的記憶裡，「所以今晚這一切，我一輩子都會記得。」

而對澳洲隊來說，更重要的還是接下來的比賽，麥克當諾說，「而明天就是那一天，對吧？那才是最重要的一戰。」

對於這場1分惜敗，他認為球隊既該感到遺憾，也應該保有自豪感，「這種感覺很苦澀又很甜美，因為我們以1分之差輸給了世界上最好的球隊，但我們同時也應該為一件事感到自豪，那就是我們其實本來是有機會擊敗他們的。」

最後他也喊話全隊把這場惜敗化為前進動力，「所以，我想這群兄弟會承受這一擊，然後把它轉化成明天的自信。」