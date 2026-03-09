運動雲

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

▲中華隊投手莊陳仲敖退場。（圖／記者林敬旻攝）

▲莊陳仲敖對捷克一戰掛帥先發。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）打得火熱，中華隊陣中兩名效力於美職運動家體系的潛力小將莊陳仲敖與林維恩，憑藉優異的投球實力，在今年初雙雙獲得大聯盟春訓的寶貴機會。不過隨著MLB正規賽季即將開打，運動家球團今（9）日進行春訓名單縮減，將2位台灣小將分別送往3A球隊以及小聯盟春訓營，準備迎接新賽季的挑戰。

大聯盟開季倒數　確立陣容名單

隨著大聯盟正式賽季的腳步越來越近，各隊紛紛進入最後的陣容調整與收編階段。運動家球團為了確定大聯盟開季的正式名單，今日啟動例行性的春訓陣容縮減。在這波異動中，莊陳仲敖被送往3A的拉斯維加斯飛行者隊（Las Vegas Aviators），而年輕左投林維恩則被送回小聯盟春訓營持續練功。

莊陳仲敖轉戰 3A　距離夢想僅差一步

在這波名單異動中，最令人振奮的莫過於莊陳仲敖被分發至最接近大聯盟的3A層級。回顧去年賽季，莊陳仲敖主要都在2A層級打拚，如今能直接從3A起步，意味著球團對他的即戰力抱持著極高度的期待與肯定。只要他能在3A賽場上持續展現壓制力，隨時都有機會在漫長的賽季中被「叫上」大聯盟支援。

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲林維恩在對韓一役登板投球。（圖／記者林敬旻攝）

林維恩赴小聯盟春訓營　持續厚實基礎

另一位備受矚目的年輕左投林維恩，晉升速度同樣令人驚豔。他去年賽季從1A開季後，憑藉犀利的投球實力連跳2級升上2A，這份優異成績也讓他今年首度獲邀參與大聯盟春訓。儘管未能直接從較高層級開季，但能在大聯盟春訓期間與頂尖球星一同訓練，加上這次經典賽的實戰經驗，絕對是他職業生涯極佳的養分。

