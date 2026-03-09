運動雲

>

「台韓大戰」愛爾達將連播365天 ！球迷嗨翻：史詩級一戰

台灣隊首度在經典賽擊敗韓國隊。（圖／達志／路透社）

▲中華隊首度在經典賽擊敗韓國隊。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京巨蛋火熱進行中，中華隊8日上午11時對戰韓國，雙方糾纏到第10局延長賽，最終台灣以5：4奪勝，讓全台球迷陷入瘋狂。對此，擁有經典賽轉播權的愛爾達公告，自3月9日起，將重播這場「台韓大戰」365天，「天天爽一次，365天天天療癒、天天感動！」

經典賽自2006年開賽以來，台韓曾4次交手，2006年首屆以0：3吞敗，2009年更以0：9遭完封，2013年雙方激戰到最後仍以2：3惜敗，2017年又以8：11輸給韓國。直到2026經典賽，台韓第5次對決，台灣終於以5：4戰勝韓國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這則喜訊，愛爾達在社群平台發文表示，「不想太高調，但…老朋友們，應該知道要幹嘛了。3月9日起，天天爽一次，365天天天療癒、天天感動。鎖定愛爾達體育頻道。#WBC台韓」。

貼文曝光後，不少球迷紛紛在底下留言，「愛爾達我大哥」、「重播一時爽，一直重播一直爽」、「歡迎那些看不起台灣的人進來連看365天，謝謝」、「這樣就贏了365次的韓國了」、「留友進行脫敏訓練，多看幾次就不緊張了」、「打得有來有往，堪稱史詩級的一戰，等回國後我也要天天刷」、「讚欸，我覺得這場的難度比12強冠軍戰還高」、「一年鞭日本，一年鞭韓國」。

實際上，2024年世界棒球12強賽中，「Team Taiwan」於11月24日以4：0擊退日本武士隊，中斷對手國際賽事27連勝紀錄，當時愛爾達也曾宣布，「賀！本台宣布，冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播都一次。」

延伸閱讀
外甥初二理髮「死舅」？當晚舅舅酒駕自撞亡　舅媽控間接殺人索賠4百萬
中華隊贏了！13年前淚喊「好想贏韓國」　徐展元激動：換韓國要說想贏台灣
原始連結

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊經典賽台韓大戰愛爾達周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

【臉頰肉大放送】媽媽洗掉最愛的小被被！寶寶發現後氣成靜音河豚XD

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

2韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

3日本助台灣保命！晉級8強條件曝

4韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

5美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

最新新聞

1秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

2台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

3以色列5比0完封尼加拉瓜

4「台韓大戰」中華隊贏了！愛爾達將連播365天

5「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366