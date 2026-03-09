「台韓大戰」愛爾達將連播365天 ！球迷嗨翻：史詩級一戰

▲中華隊首度在經典賽擊敗韓國隊。（圖／達志／路透社）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京巨蛋火熱進行中，中華隊8日上午11時對戰韓國，雙方糾纏到第10局延長賽，最終台灣以5：4奪勝，讓全台球迷陷入瘋狂。對此，擁有經典賽轉播權的愛爾達公告，自3月9日起，將重播這場「台韓大戰」365天，「天天爽一次，365天天天療癒、天天感動！」

經典賽自2006年開賽以來，台韓曾4次交手，2006年首屆以0：3吞敗，2009年更以0：9遭完封，2013年雙方激戰到最後仍以2：3惜敗，2017年又以8：11輸給韓國。直到2026經典賽，台韓第5次對決，台灣終於以5：4戰勝韓國。

針對這則喜訊，愛爾達在社群平台發文表示，「不想太高調，但…老朋友們，應該知道要幹嘛了。3月9日起，天天爽一次，365天天天療癒、天天感動。鎖定愛爾達體育頻道。#WBC台韓」。

貼文曝光後，不少球迷紛紛在底下留言，「愛爾達我大哥」、「重播一時爽，一直重播一直爽」、「歡迎那些看不起台灣的人進來連看365天，謝謝」、「這樣就贏了365次的韓國了」、「留友進行脫敏訓練，多看幾次就不緊張了」、「打得有來有往，堪稱史詩級的一戰，等回國後我也要天天刷」、「讚欸，我覺得這場的難度比12強冠軍戰還高」、「一年鞭日本，一年鞭韓國」。

實際上，2024年世界棒球12強賽中，「Team Taiwan」於11月24日以4：0擊退日本武士隊，中斷對手國際賽事27連勝紀錄，當時愛爾達也曾宣布，「賀！本台宣布，冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播都一次。」

