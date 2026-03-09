運動雲

侍JAPAN隱藏功臣是他！源田壯亮上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

▲源田壯亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲源田壯亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本代表隊「侍JAPAN」8日晚間於世界棒球經典賽預賽C組賽事對上澳洲，最終他們在東京巨蛋以4比3驚險奪勝，確定分組第一晉級8強。

此役日本隊能夠贏球，扛下中心棒次重任的吉田正尚再度成為關鍵人物；擔任先發第4棒、鎮守左外野的他，在7局下兩出局、一壘有人時轟出逆轉2分砲，連兩戰開轟，為日本隊一棒改寫戰局。

這發全壘打直奔右中外野看台，也讓東京巨蛋全場球迷起立歡呼，適逢睽違60年的天覽試合，吉田正尚這支全壘打也成為極具紀念價值的一擊。

9局登板的大勢雖然單局挨了2發全壘打，讓澳洲一路追到只剩1分差，不過日本隊最終仍守住勝果，在激戰中收下勝利，順利以C組第一之姿挺進8強。

日本隊打完本屆賽會前3場比賽後，整體狀態維持高檔，包括大谷翔平、鈴木誠也以及吉田正尚同局開轟等火力展現，都成為外界關注焦點。

不過除了強打群表現亮眼之外，陣中其實還有一名「隱藏版關鍵人物」悄悄受到矚目，那就是內野主力源田壯亮。

以穩健守備著稱的源田壯亮，在前3戰打完後，上壘率高達7成27，打擊率也來到5成71，兩項數據都超越大谷翔平與鈴木誠也，高居全隊之冠，成為日本隊攻守兩端不可忽視的重要戰力。

源田壯亮過去就在國際賽舞台留下深刻印象，而在本屆賽事他同樣延續穩定表現，尤其在壓力不小的首戰對中華隊之戰，就繳出3安猛打賞與4打點，展現絕佳手感與大賽經驗。

除了打擊端有所貢獻，源田壯亮在守備端也持續展現價值，多次以精彩處理化解危機，穩定扮演日本隊內野防線核心角色，成為球隊能夠持續前進的重要支柱。

源田壯亮的表現也在網路上掀起不少討論，球迷紛紛留言表示，「源醬，拜託幫日本拿下世界第一」、「果然厲害啊」、「經驗真的很重要」，可見他不僅用成績說話，也再次贏得外界高度肯定。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

