不是大谷翔平！陳傑憲點名偶像李政厚　韓媒也關注：亞洲三大帥哥

▲陳傑憲。（圖／體育首爾）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽台灣隊長陳傑憲雖然在對澳洲一戰遭觸身球擊中手指造成骨裂，但對韓國一役仍在延長賽帶傷拚戰，並跑回致勝分，展現隊長價值。他日前在公開訪問中提到，自己最欣賞的球員是韓國球星李政厚，此事也被韓媒《體育首爾》注意到。報導還提到，陳傑憲憑藉外型與場上魅力擁有高人氣，本屆經典賽更與李政厚、大谷翔平一同被部分球迷稱為「亞洲三大帥哥球星」。

根據《體育首爾》以「『大谷？我更喜歡李政厚！』台灣隊長陳傑憲好感度滿滿 對『風之孫』展現與眾不同的球迷心情……『想模仿他的打法』」報導，陳傑憲近日在《Vogue Taiwan》公開的影片專訪中，被問到最喜歡的球員是誰時，毫不猶豫地點名李政厚。他表示，雖然大谷翔平是非常了不起的球員，但自己心中最欣賞、也最想學習的對象，仍是李政厚，尤其對方細膩的打擊與場上風格，都是他想模仿的部分。

報導指出，陳傑憲對李政厚的欣賞並不是第一次公開表達。本屆經典賽開打前，他就曾多次向李政厚表達敬意。4日在東京巨蛋舉行官方練習時，陳傑憲也主動上前與李政厚打招呼，展現兩人之間跨國界的友誼。

陳傑憲還笑說，雖然自己的實力未必能超越李政厚，但至少希望能把對方在球場上的移動與表現方式當作榜樣，甚至幽默表示，自己會抱著「台灣的李政厚」這樣的心情面對比賽。這番發言也讓不少球迷覺得相當有趣。

《體育首爾》也提到，陳傑憲在本屆賽事中不幸遭遇手指傷勢，一度影響出賽，但即便如此，他仍在對韓國之戰關鍵時刻以代跑身分上場，並跑回重要分數。報導認為，身為台灣隊核心戰力與精神領袖的他，即使面對傷勢影響，仍展現出高度責任感。

報導最後指出，雖然陳傑憲因傷一度暫時停下腳步，但他對李政厚展現出的欣賞與尊重，也再次讓外界感受到棒球場上超越勝負的惺惺相惜。未來若能早日恢復健康，也令人期待他再度站上國際舞台，與自己欣賞的球員同場較勁。

▲中華隊陳傑憲、韓國隊李政厚。（圖／中職提供）