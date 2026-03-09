鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲：我們絕對不只這樣

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽激烈交鋒，中華隊經歷了高壓的密集賽程，打出令人動容的戰役。身為陣中第一棒「核彈頭」的鄭宗哲，在沉澱過後透過社群平台感性發聲，直呼這是一次「很精彩的系列賽，神奇的棒球」，並將這次的征戰視為讓自己與團隊蛻變的重要養分。

▲鄭宗哲在台韓大戰中揮出全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

圓夢踏上神聖殿堂 造就成功與失敗

對於能踏上最高層級的國際舞台，鄭宗哲文字間充滿敬畏。他表示，終於有機會在東京巨蛋打棒球，「這塊神聖的場地記載了很多歷史，造就了很多成功與失敗。」他坦言，正是因為包含了這些起伏，棒球這項運動才會一直都這麼有趣。同時，他也向所有團隊成員致敬，直言：「能站上去表現，勇氣就已經值得肯定。」

細數日韓澳交手體悟 深刻記憶賽場震撼

回顧預賽的幾場硬仗，鄭宗哲毫不避諱地剖析了對戰各國的心境轉折。他寫道：「我們記得日本有多強大，記得我們韓國帶給我們的信心，也記得澳洲送給我們束縛的感覺。」這段話精準點出了中華隊首戰遭逢澳洲壓制、面對日本的震撼教育，以及隨後逆襲韓國所激發出的強大韌性，每一場都是刻骨銘心的經歷。

▲期待鄭宗哲能站穩大聯盟。（圖／記者林敬旻攝）



霸氣宣告我們不只這樣 誓言變得更強大

儘管打出感動全台的精彩戰役，但鄭宗哲展現出運動員的強烈企圖心。他堅定地表示：「我們也知道這樣是不夠的，因為我們絕對不只這樣。」他將這些寶貴的實戰經驗視為往前的養分，誓言要將這些挫折與榮耀轉化為持續進步的動力，讓世界看到更強大的中華隊。

感謝全台球迷力挺 相約一起愛棒球

在文章最後，鄭宗哲不忘感謝教練團的肯定與隊友的並肩作戰，更特別向全台灣及全世界關注比賽的球迷致謝。「謝謝有這些比賽，讓我們變得更強。」他以溫暖又充滿力量的語氣作結，呼籲大家「一起愛棒球，一起好好的打棒球吧！」