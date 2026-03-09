陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊8日在2026年世界棒球經典賽歷經延長10局激戰，以5比4力退韓國，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要紀錄；其中帶著手指骨裂傷勢的隊長陳傑憲在突破僵局制關鍵時刻代跑上陣，奮力衝回超前分，成為全場最揪心也最熱血的一幕。

賽後除了球迷感動不已，社群平台Threads上也掀起熱烈討論，甚至有網友點名坐在看台上的統一獅領隊蘇泰安，幽默直呼：「不要在右上角歡呼啊！給我下去球場把那隻邊牧鎖起來！」

這場台韓大戰高潮迭起，中華隊靠著張育成、鄭宗哲開轟建功，8局上費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉兩分砲，一度將氣氛推向最高點。

儘管韓國隊隨後追平，比賽仍一路鏖戰到延長賽；10局上中華隊靠著短打戰術推進跑者，陳傑憲在帶傷情況下受命代跑，並成功衝回致勝分，幫助中華隊終場就以1分差驚險收下勝利。

陳傑憲明知身體狀況未完全恢復，仍選擇在最關鍵時刻上場拚戰，他賽後坦言，「滿感謝教練在最後階段、最後局數讓我上場，至少我有貢獻到，這樣就不會對不起我自己。」

而這一幕不只讓球迷看得心驚膽跳，也在社群平台引爆熱議；有網友在Threads發文表示，自己滑了一整晚YouTube和Threads，冷靜下來重看比賽片段後，竟發現轉播畫面右上角出現統一獅領隊蘇泰安歡呼的身影，忍不住發文笑喊，「泰安你不要在右上角歡呼啊！！！！！給我下去球場把那隻邊牧鎖起來！！！！！」

貼文曝光後立刻引來大批球迷朝聖留言，紛紛笑稱，「蘇泰安那是你的兩億！」、「泰安看著自己的兩億跑上三壘備感光榮」等，用詼諧方式反映球迷一邊熱血、一邊替陳傑憲捏把冷汗的複雜心情。

不過在玩笑聲之外，外界同樣高度關心陳傑憲的身體狀況，據了解，統一獅球團目前都持續與陳傑憲保持聯繫，掌握他的身體狀況，也密切關注他在國家隊期間的恢復情形。