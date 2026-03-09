運動雲

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

記者林緯平／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）的熱潮持續發酵，披上中華隊戰袍的台美混血大物「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）這次小組賽共2發關鍵全壘打，深深擄獲台灣球迷的心。昨（8）日，費仔特別合體美麗的妻子錄製了一段溫馨影片，一開口就熱情向台灣球迷打招呼，誠摯感謝大家在WBC期間給予他的巨大支持與能量。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲費爾柴德與妻子感謝台灣球迷的支持。（圖／記者林敬旻攝）

震撼於台式應援　直言這段時光超不可思議

回顧這趟披上中華隊戰袍的旅程，費仔感性地表示：「這段時間我都感覺像做夢一樣，真的度過了一段非常棒的時光！」從大聯盟回到母親的故鄉效力，台灣球迷招牌的台式應援與無條件的愛，讓這位混血好手大開眼界。他強調，球迷們給予的「只有滿滿的愛」，讓他與家人都銘記在心。

大讚中華隊團隊　愛妻驚喜點名「歐告」

除了感謝球迷，費仔也特別將功勞歸給中華隊的團隊。他表示，非常開心能藉由這次賽事，好好認識中華隊的教練團、隊友以及所有辛苦的後勤工作人員。有趣的是，費仔的妻子漢娜（Hanna Fairchild）也在影片中驚喜發聲，除了感謝台灣，她還特別點名了中華隊吉祥物「歐告」，笑稱「牠是我的最愛」，展現了與台灣團隊打成一片的絕佳親和力。

▲▼費仔去年剛新婚！金髮辣妻「絕美婚紗照」曝。（圖／翻攝自IG）

▲費仔去年剛新婚！金髮辣妻「絕美婚紗照」曝。（圖／翻攝自IG）

齊喊 Go Taiwan！與台灣球迷相約再見

這段充滿感謝的影片，不僅展現了費仔對台灣的認同感，更充滿了粉紅泡泡，兩人更承諾：「相信我們很快就會在台灣再相見！」

混血重砲圈粉無數　期待再次為台奮戰

費仔這次在經典賽的參與，不僅補強了中華隊的外野戰力，他與台灣的深刻連結更成為球迷津津樂道的話題。這支充滿誠意與洋蔥的致謝影片一出，立刻在社群網路上引發熱烈迴響，全台球迷也期盼他能在美國職棒持續發光發熱，未來再次穿上中華隊球衣的那一天。

