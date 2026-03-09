孫周永扛韓澳生死戰！韓媒哀嚎條件太嚴苛　中華隊晉級全看這場

▲中華隊在小組賽最後一天賽程結束，才能確認是否能晉級。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日在東京巨蛋上演驚心動魄的對決。中華隊在首戰不敵澳洲、隨後慘敗日本的重壓下，先是擊敗捷克，昨（8）日又展現強大韌性，最終以5比4力克強敵韓國隊。這場關鍵勝利不僅振奮全台，更將預賽戰績強勢拉回2勝2敗，將前往美國邁阿密8強的懸念，完整保留到了預賽最後一刻。

三方互咬條件苛刻 中華隊需看「韓澳」臉色

目前中華隊要逆襲晉級，必須滿足特定條件：首先，日本隊需維持全勝鎖定第一，將剩餘門檻維持在2勝2敗。核心變數在於9日的韓澳大戰，韓國必須擊敗澳洲，且捷克4戰全敗，屆時台、澳、韓三隊戰績皆為2勝2敗，將進入殘酷的數據比序。對中華隊而言，韓國的勝負將決定這張8強門票的歸屬。

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

韓國面臨地獄條件 失3分淘汰成台灣生機

然而，韓國隊的處境更為險峻，而這正是中華隊晉級的關鍵！根據韓媒分析，由於韓國先前失血過多，明日對陣澳洲不僅一定要贏，還必須將失分「控制在2分以內」，且至少以5分差大勝（如5:0、6:1）才能靠比序晉級。換句話說，只要韓國隊在比賽中「失分達到3分以上」，即便他們最終贏球，也會因總失分率過高而遭到淘汰，而這張8強門票，就會奇蹟般地落入同為2勝2敗的中華隊手中！

孫周永扛起重任 強碰澳洲「隊友」威爾斯

為了守住這僅存的生機，南韓已確定派出效力LG雙子的左投孫周永先發。孫周永在對日之戰中繼展現壓制力，他強調：「必須全力投球，絕不能被敲全壘打。」巧合的是，澳洲隊也決定由去年效力韓職培證英雄、今年透過「亞洲配額」加盟LG雙子的左投威爾斯（Lachlan Wells）掛帥，兩位LG雙子新舊隊友將在生死戰正面對決。

邁阿密之夢仍存 東京巨蛋最後一戰定生死

中華隊昨日這場5比4的逆轉勝，不僅重擊了韓國隊的晉級優勢，也為自己保留了最後的一絲曙光。儘管主動權不完全在手中，但相信全台球迷將屏息凝神，等待這個結合實力、地利與天助的奇蹟劇本能否成真。