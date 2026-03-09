運動雲

張育成6安再穩住第四棒　寫下「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

繼2023年經典賽颳起「部長」旋風後，張育成在2026年經典賽再度扛起中華隊第四棒重任。預賽最後一戰對韓國，他面對柳賢振轟出陽春砲先馳得點，替中華隊帶起氣勢，也再次證明自己仍是這支球隊最重要的火力支柱之一。贏韓後抱著陳傑憲痛哭畫面瘋傳，讓球迷也跟著看哭了。

繼2023年經典賽颳起「部長」旋風後，張育成在2026年經典賽再度扛起中華隊第四棒。回顧上屆賽事，他4場比賽敲出7支安打，包含對義大利的追平兩分砲、對荷蘭的滿貫全壘打，合計8分打點、打擊率0.438，最後拿下A組最有價值球員（MVP）。招牌「敬禮」手勢更成為球迷瘋傳的慶祝動作，也讓他從一度遭戲稱的「逃兵」，一舉成為帶領中華隊衝鋒陷陣的「國防部長」。

即便中華隊當年因失分率無緣晉級，張育成在最終戰後於休息室流下不甘淚水，仍讓不少球迷印象深刻。也因為有過上屆經典賽的代表作，到了2026年，他再度扛起中華隊火力重任，預賽最後一戰面對韓國先轟出陽春砲帶起氣勢，4戰15打數敲出6支安打、貢獻5分打點，再次穩住中華隊第四棒地位。

中華隊擊敗韓國後，張育成也難掩情緒，賽後紅了眼眶。中職官方社群分享他落淚影片時，也翻出他集訓報到時寫給隊友的留言板，上頭大大寫著「不要哭」。最後他還是哭了，且是和全隊一起流下感動的眼淚，也讓2023年的「部長」記憶，與2026年的這一幕形成呼應。有球迷形容「國際賽水龍頭：張育成」，也有球迷留言，「部長怎麼今年我又跟著你哭」、「部長真的好可愛 最喜歡這種真性情的男子!」、「抱抱好感人，奮戰好多次國際賽的組合」

