義大利「咖啡慶祝」太吸睛！背靠背全壘打炸裂　7比4逆轉英國

▲費歇爾回到休息區後來一杯濃縮咖啡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽B組今日上演一場話題十足的歐洲對決。義大利隊雖然在首局因先發投手不穩，慘遭英國隊利用兩次暴投先馳得點，但隨即展現出強大的韌性與「義式浪漫」。靠著費歇爾（Andrew Fischer）與杜拉齊歐（J.J. D’Orazio）的背靠背全壘打，配合後續綿密攻勢，終場以7比4逆轉贏球。

背靠背全壘打！義大利3局下反攻號角

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入3局下半，落後的義大利隊打線終於爆發。由首打席的費歇爾率先炸裂，緊接著上場的杜拉齊歐也毫不留情揮出全壘打，兩人上演震撼全場的「背靠背」開轟，瞬間將比數扳成2比2平手。這波攻勢不僅消弭了開局落後的陰霾，更徹底點燃了義大利休息區的氣氛。

Andrew Fischer went yard for Italy in the WBC today.



Big season incoming.pic.twitter.com/ZcuhLOrC5v — Eric Cross (@EricCrossMLB) March 8, 2026

關鍵安打超前 咖啡打線機關槍掃射

4局下，義大利攻勢再起，又是費歇爾！他在關鍵時刻敲出適時安打，打回珍貴的超前分。隨後義大利打線展現「機關槍式」的串連，單局一口氣灌進3分甩開對手，讓英國隊防線疲於奔命。義大利在中後段比賽穩定進帳分數，確立了領先優勢。

最道地的慶祝！開轟回休息區先喝 Espresso

有趣的是，此役義大利隊的慶祝方式引發社群熱議。每當打者開轟回到休息區，隊友便會馬上遞上一杯象徵文化符號的「濃縮咖啡」。這種充滿義大利風情的慶祝方式，不僅展現了球隊輕鬆的氛圍，也讓現場球迷見識到「咖啡軍團」的獨特魅力。

This on-field view of Team Italy's espresso celebration ???? pic.twitter.com/elBFJeFff7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

費歇爾金句連發：我為胸前的名字而戰

賽後，全場表現最耀眼的費歇爾感性表示：「你是為義大利而戰，而我，是為了我胸前的這個名字而戰。」這番強調國家榮譽重於個人的霸氣發言，完美詮釋了經典賽的賽事精神。義大利靠著這份集體榮譽感，成功在B組搶下關鍵一勝。