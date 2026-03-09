運動雲

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國媒體在台韓戰後持續關注台灣隊反應，其中《日刊體育》以「感謝韓國……宣告『恐韓症』終結的台灣隊長，說法簡直像大谷翔平」為題，報導台灣隊在經典賽擊敗韓國後的激動情緒與賽後發言。

報導指出，台灣在8日東京巨蛋舉行的2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，以5比4擊敗韓國。當勝利確定的那一刻，台灣球員流下喜悅的眼淚，就連平時常做出招牌手勢的張育成也紅了眼眶。韓媒認為，對台灣來說，這場勝利的意義不只是延續晉級希望，更是首次在WBC舞台擊敗韓國，格外具有象徵性。

文中提到，台灣過去在2006、2009、2013、2017年經典賽都敗給韓國，雖然自2018年雅加達亞運以來，雙方近年交手台灣已逐漸不落下風，但能在WBC贏球，意義仍然不同。韓媒形容，台灣球員贏球後彼此擁抱、激動落淚，反應就像奪冠一樣。

報導也提到，台灣隊長陳傑憲在對澳洲之戰因觸身球造成手指骨折，但面對韓國一戰仍在延長10局代跑上場，並靠著犧牲觸擊與強迫取分跑回關鍵分，光是能夠出賽就已展現十足鬥志。

根據日媒《Sponichi Annex》現場採訪，陳傑憲談到這場勝利時表示，自己從小看WBC長大，也知道台灣過去總是打韓國打得很辛苦，如今能擊敗韓國，對年輕球員會是很大的信心來源。他表示，未來若在其他國際賽再碰上韓國，台灣不會再害怕，也想證明即使是小小的台灣，同樣擁有實力。

陳傑憲也說，能和這麼強的對手打出一場精彩比賽，讓他感到很驕傲，「也感謝韓國。」韓媒認為，就像大谷翔平在7日韓日戰帶領日本贏球後所說的「這真的是一場不管誰贏都不奇怪的精彩比賽」一樣，台灣隊長也一面肯定韓國的實力，一面更突顯自家球隊這場勝利的價值。

