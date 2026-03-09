李洋「場邊施法」助台灣贏韓國！　謎動作引網友熱議

▲WBC台韓大戰，運動部長李洋被捕捉到在場邊「施法」。（圖／翻攝李洋Instagram）



記者張靖榕／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰8日在東京巨蛋登場，台灣隊與南韓激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，寫下自2006年經典賽開辦以來首度擊敗南韓的歷史紀錄。運動部長李洋也親赴現場觀戰，還被眼尖球迷發現在場邊「施法」，他本人也在社群分享照片後引發球迷熱議。

李洋「施法」引關注

李洋在臉書貼出多張現場照片，其中一張他的動作彷彿正在「施法」，畫面特別引起關注。球迷看到照片後紛紛留言打趣表示，「謝謝部長的魔法」、「部長在施法嗎」、「簡直是魔法部部長啊」、「部長，你知道你在打奧運賽的時候有多少人也是在電視前面用魔法攻擊嗎？」

▲李洋被捕捉到在場邊「施法」。（圖／翻攝李洋Instagram）



賽後李洋也在臉書發文表示，「台韓大戰真的看得人心臟都快跳出來」！直言在延長賽看到陳傑憲帶傷跑壘那一刻，他與現場球迷都一樣，洋溢著驕傲與感動。他謝謝每一位國家隊球員所展現的精神與毅力，同時還不忘說自己也有使出「魔法攻擊」做一些貢獻。

為球員祈福

現年仍相當年輕的李洋，曾在東京奧運與巴黎奧運兩度奪得羽球男雙金牌，去年9月接任運動部長後持續關注國家隊各項賽事。此次經典賽他特地飛往日本東京為台灣隊加油，賽前也前往行天宮祈福，希望球隊能有好表現。