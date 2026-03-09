運動雲

>

首局狂轟4分定勝負！古巴7比4擊沉哥倫比亞

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊A.馬丁尼茲Ariel Martinez。（圖／記者李毓康攝）

▲馬丁尼茲在1局下敲出3分砲。（圖／記者李毓康攝）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽A組，今（9）日由古巴對決哥倫比亞，而全場勝負在第一局就已定下，雖然哥倫比亞率先攻下分數，但「紅色閃電」馬上靠著馬丁尼茲（Ariel Martinez）、阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）分別開轟攻下4分反超，終場古巴便以7比4擊敗對手，搶下分組賽重要勝利。

開局互有往來　古巴重砲強勢逆轉

比賽一開局，哥倫比亞打線便積極搶攻，靠著紮實的高飛犧牲打先馳得點，取得1比0領先。然而這份領先喜悅並未持續太久，古巴隊在首局下半立即還以顏色，效力日職火腿鬥士隊的馬丁尼茲首先發難炸裂一發3分砲，緊接著阿魯巴耶納也補上一記重砲，單局狂灌4分，瞬間將氣勢逆轉。

核心打線建功　全場數據壓制

古巴隊此役贏球關鍵在於長打發揮。除了首局的4分大局外，古巴隊在後續比賽中穩定推進，全場累計拿下7分。馬丁尼茲與阿魯巴耶納的適時開轟，不僅敲碎了哥倫比亞投手的信心，也讓古巴隊在戰術執行上更有餘裕。全場比賽古巴掌握了節奏，雖哥倫比亞在7局上再度攻下2分，但仍難以翻身。

此戰古巴共動用8名投手。9局上，古巴換上R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）關門，而他也用再見三振結束這場比賽。

關鍵字： 經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

贏韓國真的哭了！外媒轉發中華隊淚灑畫面：這一刻意義非凡

贏韓國真的哭了！外媒轉發中華隊淚灑畫面：這一刻意義非凡

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

張育成6安再穩住第四棒　寫下「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳

張育成6安再穩住第四棒　寫下「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

熱門新聞

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

2日本助台灣保命！晉級8強條件曝

3美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

4韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

5台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

最新新聞

1鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

2網見統一獅領隊蘇泰安鏡頭嗨翻

3影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！

4劇本太刺激！中華隊晉級密碼「大於3」

5「費仔」滿貫砲炸出中華隊氣勢：願再為台灣效力

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366