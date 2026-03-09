首局狂轟4分定勝負！古巴7比4擊沉哥倫比亞

▲馬丁尼茲在1局下敲出3分砲。（圖／記者李毓康攝）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽A組，今（9）日由古巴對決哥倫比亞，而全場勝負在第一局就已定下，雖然哥倫比亞率先攻下分數，但「紅色閃電」馬上靠著馬丁尼茲（Ariel Martinez）、阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）分別開轟攻下4分反超，終場古巴便以7比4擊敗對手，搶下分組賽重要勝利。

Ariel Martinez 3-run homer!



Team Cuba leads early ???????? pic.twitter.com/NjHM9KvBv5 [廣告]請繼續往下閱讀... March 8, 2026

開局互有往來 古巴重砲強勢逆轉

比賽一開局，哥倫比亞打線便積極搶攻，靠著紮實的高飛犧牲打先馳得點，取得1比0領先。然而這份領先喜悅並未持續太久，古巴隊在首局下半立即還以顏色，效力日職火腿鬥士隊的馬丁尼茲首先發難炸裂一發3分砲，緊接著阿魯巴耶納也補上一記重砲，單局狂灌4分，瞬間將氣勢逆轉。

Erisbel Arruebarrena hits Team Cuba's second homer of the inning ????



The dugout is going WILD! pic.twitter.com/X8IFTDmP0P — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

核心打線建功 全場數據壓制

古巴隊此役贏球關鍵在於長打發揮。除了首局的4分大局外，古巴隊在後續比賽中穩定推進，全場累計拿下7分。馬丁尼茲與阿魯巴耶納的適時開轟，不僅敲碎了哥倫比亞投手的信心，也讓古巴隊在戰術執行上更有餘裕。全場比賽古巴掌握了節奏，雖哥倫比亞在7局上再度攻下2分，但仍難以翻身。

此戰古巴共動用8名投手。9局上，古巴換上R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）關門，而他也用再見三振結束這場比賽。