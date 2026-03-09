運動雲

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

▲韓國隊首局安打串連，攻下3分。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽台韓戰後，韓媒掀起一片檢討聲浪。韓國媒體普遍認為，韓職近年票房持續升溫，甚至迎來「千萬觀眾」時代，但國際賽成績卻未能同步提升，反而接連在重要賽事吞下敗仗，顯示整體陣容深度與國際競爭力仍有落差。另一方面，韓媒也開始正視台灣戰力提升的事實，不僅點出韓國近年對台灣已吞下7戰5敗的劣勢，更直言隨著台灣旅外球員與美國小聯盟新秀持續增加，未來恐怕會成為更難對付的對手。

《Xports News》以「敗敗敗勝勝敗敗，現在韓國還能說台灣好對付嗎？旅美小聯盟新秀增加，未來恐成更可怕的球隊」為題報導，直指台灣早已不是可以輕視的對手。報導回顧，韓國過去在經典賽曾4度對戰台灣全數獲勝，因此即使近年台灣實力逐步成長，韓國國內仍有不少聲音沒有真正把台灣視為主要競爭對手。

不過自2018年雅加達亞運以來，韓國對台灣戰績已變成2勝5敗，包含亞運、12強賽以及本屆經典賽都吞下敗仗。該文指出，這樣的轉變與台灣旅外球員增加息息相關，尤其近年有更多潛力新秀前往美國小聯盟發展，整體人才庫持續擴大。

文中也提到，MLB官網先前整理本屆經典賽各國大聯盟新秀名單時，台灣入選的Top 30新秀人數高居各隊之冠，即便部分球員因傷退出，投手群與整體年輕戰力仍具相當厚度。報導認為，韓國雖然仍擁有多名大聯盟層級球員，但台灣整體戰力持續上升，已是不容忽視的趨勢。

《日刊體育》則以「明明才剛為『千萬觀眾』大放煙火，韓國棒球卻連面對『陣容深度扎實』的台灣也被追上，持續下墜」為題報導，將焦點放在韓國棒球整體發展與國際賽落差。報導指出，KBO近年先後突破千萬、甚至一度邁向1200萬觀眾時代，國內人氣明顯升溫，但這股熱潮並未反映在國際賽成績上，反而接連敗給日本、台灣，暴露韓國棒球現階段的真實實力。

文中高度評價台灣此役展現出的「旅外派深度」，特別點名古林睿煬、孫易磊等具備高球速與成熟度的投手，認為台灣投手群已不再只是有球速、卻缺乏控球的過往型態，而是逐漸接近「完成型」。此外，打線方面也不再只是依賴長打，而是在旅外球員加入後，整體攻擊火力與層次都有明顯提升。報導引述球評看法指出，台灣戰力比起以往確實大幅進步，尤其前進日職、美職體系的年輕球員快速成長，如今已不是韓國可以輕鬆看待的球隊。

綜合兩家韓媒觀點，台韓戰後的討論已不只是單一場比賽輸贏，而是延伸到韓國棒球近年國內熱度與國際競爭力不成正比的警訊。同時，台灣隊透過旅外球員增加、年輕新秀養成與整體陣容深度提升，正逐漸改變韓國媒體對兩隊實力差距的既定印象。對韓媒而言，這場敗仗不只是韓國再次在國際賽受挫，更象徵台灣已經從「不能輕敵」的對手，變成未來可能更具威脅性的勁敵。

關鍵字： 台灣棒球韓國棒球經典賽旅外新秀國際賽2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊

