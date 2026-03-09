影／Juan Soto驚天再見兩分砲　多明尼加12比1扣倒荷蘭

▲索托再見2分砲，幫助多明尼加扣倒荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽D組今（9）日上演重頭戲，擁有「大聯盟星級打線」的多明尼加對陣荷蘭。多明尼加全場火力全開，進入7局下半時已握有10比1的絕對領先。就在距離「扣倒」門檻僅差一步之際，當家球星索托（Juan Soto）挺身而出，以一記驚天再見兩分砲，率隊以12比1提前結束比賽。

JUAN SOTO WINS IT FOR TEAM DOMINICAN REPUBLIC! ???????? pic.twitter.com/xst0wxx9PU
March 8, 2026

前半段悶壞了 Soto關鍵時刻一棒定音

此役多明尼加打線多點開花，唯獨強打 索托在前幾個打席表現相對沉寂，遲遲未能擊出安打。然而，身為頂級球星的價值就在於「關鍵一擊」。7局下半，多明尼加在兩人出局、一人在壘的情況下，只要再添兩分就能觸發提前結束比賽的規定。此時索托站上打擊區，全場屏息以待。

鎖定5號位滑球 小白球直飛大牆外

面對荷蘭隊投手的進攻，索托展現極佳的選球與攻擊節奏。他精準鎖定一顆來到5號位的滑球，毫不猶豫揮擊，球在清脆的擊球聲中直奔外野大牆。這記兩分打點全壘打不僅是他本場比賽的首安，更是終結對手希望的致命一擊，多明尼加板凳區瞬間衝向本壘迎接這位英雄。

VLADIMIR GUERRERO JR. 2-RUN JACK ???????????? pic.twitter.com/fEqp8nsep2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

暴力打線全面復甦 多明尼加目標奪冠

除了索托的英雄表現，多明尼加此役投手群也發揮出色，成功壓制荷蘭隊打線。全隊在進攻端展現的深度令人戰慄，包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）、卡米內羅（Junior Caminero）、威爾斯（Austin Wells）都有開轟紀錄。

至於荷蘭方面，僅靠著前洋基球星葛雷格里斯（Didi Gregorius）開轟攻下1分。