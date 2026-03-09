運動雲

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

▲台灣隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8日台韓大戰，台灣隊在東京巨蛋與韓國激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，不僅讓全台球迷沸騰，也寫下歷史紀錄，這是自2006年經典賽開辦以來，台灣隊首次在WBC擊敗韓國。

台灣球員場上流下男兒淚

比賽結束瞬間，台灣球員在場上相擁落淚，共同迎來等待20年的歷史時刻。負責東京賽區轉播的美國職棒主播尼爾森（Stephen Nelson）在全球轉播中感性表示，從喜悅到失望與淚水，「你覺得這對這些年輕人來說不重要嗎？」他指出，這一幕已經說明一切，「多麼精彩的表現。」

美主播盛讚台灣隊表現　致敬熱情球迷

尼爾森也提到，有時候比賽會要求球員「讓比賽自然地找上你」，也就是順應比賽節奏。他認為台灣隊在最關鍵的時刻找回屬於自己的節奏，最終完成這場令人難忘的勝利。

賽後，尼爾森在社群平台X發文，再度向台灣球迷致敬。他寫道，「必須要說，我要對台灣球迷致上深深的敬意」，並指出無論是在本屆賽事或2023年主辦經典賽時，台灣球迷都為球場創造出非常特別的氛圍。

台灣球員展現驚人韌性

影片曝光後，也引發許多球迷留言。有網友表示，「痛苦、壓力、延長賽，隊長挺身而出，對於陳傑憲和台灣隊來說，這就是世界棒球經典賽上的激動時刻。」也有人說，「從輸給日本到險勝韓國，展現了驚人的韌性，台灣隊，我們為你們感到驕傲。」

台灣球迷擠爆東京巨蛋

台灣隊在東京巨蛋的預賽4場比賽，對手分別為澳洲、日本、捷克與韓國，觀眾人數依序為40523人、42314人、40522人與40584人，4場合計163943人，平均每場40986人，顯示台灣球迷在海外同樣展現驚人的支持力。

日本轉播單位主播町田浩徳也提到，本屆經典賽氣氛相當熱烈，「特別是台灣隊的比賽，觀眾都非常多」，甚至連球員練習結束返回休息室時，都會獲得全場熱烈掌聲。

關鍵字： 台灣韓國南韓世界棒球經典賽

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」
