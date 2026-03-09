台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

▲台灣隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8日台韓大戰，台灣隊在東京巨蛋與韓國激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，不僅讓全台球迷沸騰，也寫下歷史紀錄，這是自2006年經典賽開辦以來，台灣隊首次在WBC擊敗韓國。

台灣球員場上流下男兒淚

比賽結束瞬間，台灣球員在場上相擁落淚，共同迎來等待20年的歷史時刻。負責東京賽區轉播的美國職棒主播尼爾森（Stephen Nelson）在全球轉播中感性表示，從喜悅到失望與淚水，「你覺得這對這些年輕人來說不重要嗎？」他指出，這一幕已經說明一切，「多麼精彩的表現。」

美主播盛讚台灣隊表現 致敬熱情球迷

尼爾森也提到，有時候比賽會要求球員「讓比賽自然地找上你」，也就是順應比賽節奏。他認為台灣隊在最關鍵的時刻找回屬於自己的節奏，最終完成這場令人難忘的勝利。

賽後，尼爾森在社群平台X發文，再度向台灣球迷致敬。他寫道，「必須要說，我要對台灣球迷致上深深的敬意」，並指出無論是在本屆賽事或2023年主辦經典賽時，台灣球迷都為球場創造出非常特別的氛圍。

Have to say this: a massive nod to the Taiwanese fans. They have been INCREDIBLE all tournament long. Just as they were when hosting 2023. They’ve helped create special atmospheres for the #WorldBaseballClassic — Stephen Nelson (@StephenNelson) March 8, 2026

台灣球員展現驚人韌性

影片曝光後，也引發許多球迷留言。有網友表示，「痛苦、壓力、延長賽，隊長挺身而出，對於陳傑憲和台灣隊來說，這就是世界棒球經典賽上的激動時刻。」也有人說，「從輸給日本到險勝韓國，展現了驚人的韌性，台灣隊，我們為你們感到驕傲。」

台灣球迷擠爆東京巨蛋

台灣隊在東京巨蛋的預賽4場比賽，對手分別為澳洲、日本、捷克與韓國，觀眾人數依序為40523人、42314人、40522人與40584人，4場合計163943人，平均每場40986人，顯示台灣球迷在海外同樣展現驚人的支持力。

日本轉播單位主播町田浩徳也提到，本屆經典賽氣氛相當熱烈，「特別是台灣隊的比賽，觀眾都非常多」，甚至連球員練習結束返回休息室時，都會獲得全場熱烈掌聲。