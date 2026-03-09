日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

▲日本3連勝晉級八強。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日晚間在東京巨蛋落幕，日本隊以4比3擊敗澳洲，三連勝提前鎖定分組第一晉級八強。賽後約2小時，大谷翔平深夜更新Instagram，分享球隊勝利畫面，同時釋出一張與內野手小園海斗擊掌的合影，引發外界解讀，因為他是日本隊尚未有出場機會的26歲球員。

深夜更新社群 3顆星回報3連勝

大谷在貼文中上傳多張比賽相關照片，包括休息區慶祝勝利的瞬間，以及賽後全隊列隊致意的畫面。他以3個「★」象徵本屆經典賽拿下的第三場勝利，並附上「大家後天再見」的留言，提前向10日對戰捷克喊話。

▲大谷翔平深夜發限動貼「唯一未出場」隊友合照。（圖／翻攝大谷翔平Instagram）



限動調侃山本由伸 再貼小園合影引關注

除了正式貼文，大谷也在限時動態延續一貫幽默風格，分享投手山本由伸因勝利興奮跳躍、卻閉上眼睛的瞬間畫面，被日媒解讀是在調侃同樣效力洛杉磯道奇的前輩隊友。

隨後他又貼出與小園海斗擊掌的照片，並寫下「最後的武士」字樣。由於小園目前仍是日本隊野手陣中唯一尚未登場的球員，日媒解讀是大谷在向隊友鼓勵打氣，也替球隊接下來的賽程增添話題。