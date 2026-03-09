運動雲

>

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

▲日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本3連勝晉級八強。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日晚間在東京巨蛋落幕，日本隊以4比3擊敗澳洲，三連勝提前鎖定分組第一晉級八強。賽後約2小時，大谷翔平深夜更新Instagram，分享球隊勝利畫面，同時釋出一張與內野手小園海斗擊掌的合影，引發外界解讀，因為他是日本隊尚未有出場機會的26歲球員。

深夜更新社群　3顆星回報3連勝

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷在貼文中上傳多張比賽相關照片，包括休息區慶祝勝利的瞬間，以及賽後全隊列隊致意的畫面。他以3個「★」象徵本屆經典賽拿下的第三場勝利，並附上「大家後天再見」的留言，提前向10日對戰捷克喊話。

▲▼日本3連勝後深夜發文打☆　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照。（圖／翻攝大谷翔平Instagram）

▲大谷翔平深夜發限動貼「唯一未出場」隊友合照。（圖／翻攝大谷翔平Instagram）

限動調侃山本由伸　再貼小園合影引關注

除了正式貼文，大谷也在限時動態延續一貫幽默風格，分享投手山本由伸因勝利興奮跳躍、卻閉上眼睛的瞬間畫面，被日媒解讀是在調侃同樣效力洛杉磯道奇的前輩隊友。

隨後他又貼出與小園海斗擊掌的照片，並寫下「最後的武士」字樣。由於小園目前仍是日本隊野手陣中唯一尚未登場的球員，日媒解讀是大谷在向隊友鼓勵打氣，也替球隊接下來的賽程增添話題。

關鍵字： 大谷翔平2026WBC2026列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

陳冠宇在哪？經典賽三朝老將一場未投　王建民：用不到啊！

陳冠宇在哪？經典賽三朝老將一場未投　王建民：用不到啊！

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動

日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動

【約會勝地出意外】台中爆紅餐廳19歲男載女友翻車亡

熱門新聞

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

2日本助台灣保命！晉級8強條件曝

3這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

4沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

5日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖

最新新聞

1大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

2他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

3傷兵潮黑暗期已過　胡瓏貿盼新開始

4MASA魔法！紅襪、WBC發文讚吉田

5杭特自責被開後門　0.8秒準絕殺救贖

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366