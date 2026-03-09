運動雲

>

艾德、蘇文儒相繼復出！傷兵潮逐漸回歸、胡瓏貿期盼下半季是新開始

▲高雄全家海神胡瓏貿、艾德。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神主場以90比88險勝新北中信特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神今日（8日）於主場高雄巨蛋舉行玉山銀行「反詐你我同行」主題週第二日賽事，適逢三八國際婦女節，球團展現溫情，特別邀請長期關懷的「弘道老人福利基金會」長輩們進場觀戰，海神此役不僅迎回禁區核心艾德復出，更在讀秒階段靠著杭特的0.8秒準絕殺，以90比88氣走新北中信特攻。賽後，艾德與胡瓏貿也分享了球隊在傷兵滿營的黑暗期中如何互相扶持，迎接「完全體」的重生。

先前因熱身賽腳踝扭傷動刀，經歷漫長復健期的艾德，今日終於重披海神戰袍，全場繳出9分、5籃板、3助攻的穩健數據，艾德賽後直呼，能重新站在賽場上並拿到勝利，感覺非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄全家海神胡瓏貿、艾德。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神艾德。（圖／TPBL提供）

「這是一個很有趣的賽季，雖然球隊上半季陷入低迷，但我將這視為一種挑戰，希望能用我的經驗幫助球隊。最重要的動力是能與克力斯（Kristaps Scekic）再度組成『歐陸連線』，這已經是我們同隊的第三年了。我對籃球依然充滿熱情，今天這場球證明了我還能打！希望從今天開始我們能每場更好，堅定朝季後賽邁進。」

海神領袖胡瓏貿今日同樣展現大將之風，他的得分高度集中在下半場（10 分），其中8分是在關鍵第四節拿下。面對特攻的強力壓迫，胡瓏貿始終保持冷靜。

「就是遵照教練團的指示，不斷告訴自己，強硬的急攻不會有好的結果，必須耐心等待機會出現。下半場當阿亞（于煥亞）送出助攻時，我就果斷出手。這場勝利重燃了全隊的求勝欲，對我們來說意義重大，希望能延續這股氣勢，繼續在拼搏爭取季後賽。」

回顧充滿波折上半季，胡瓏貿坦言這是很辛苦的上半年，面對主力球員輪流受傷、球隊戰績起伏，他感性地分享了休息室內的真實心境。

▲高雄全家海神胡瓏貿、艾德。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

 「這段時間老闆、教練與前輩們一直努力扶持大家。一直輸球對運動員的身心是很大的傷害，所以我們努力在練習與比賽中『抓住彼此』，新年後，文儒、艾德、阿亞陸續回歸，他們都是我們非常需要的主力。即便今天我們可能曾輸過幾十分，但我們就是努力了，這一季還沒結束，前面的困難都過去了，現在完整的陣容回來，對我們來說就是一個新的開始，相信未來會更好。」

而除了激烈的球賽，今日包廂區也傳來陣陣歡笑聲。弘道老人福利基金會的月珍阿姨、莉莉阿姨、世明大哥及麗麗阿姨前來助陣。賽後，胡瓏貿、艾德與仍在傷兵名單的邱子軒特別前往包廂與長輩們見面。這群長輩不僅是海神的「資深神隊友」，更在艾德復出的第一戰送上滿滿關懷，場面溫馨感人。

關鍵字： TPBL海神艾德胡瓏貿季後賽弘道基金

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

陳冠宇在哪？經典賽三朝老將一場未投　王建民：用不到啊！

陳冠宇在哪？經典賽三朝老將一場未投　王建民：用不到啊！

他是MASA魔法！　紅襪、WBC發文讚吉田「震撼2分砲」

他是MASA魔法！　紅襪、WBC發文讚吉田「震撼2分砲」

日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動

日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

熱門新聞

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

2日本助台灣保命！晉級8強條件曝

3這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

4沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

5日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖

最新新聞

1他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

2傷兵潮黑暗期已過　胡瓏貿盼新開始

3MASA魔法！紅襪、WBC發文讚吉田

4杭特自責被開後門　0.8秒準絕殺救贖

5沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366