艾德、蘇文儒相繼復出！傷兵潮逐漸回歸、胡瓏貿期盼下半季是新開始

▲高雄全家海神主場以90比88險勝新北中信特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神今日（8日）於主場高雄巨蛋舉行玉山銀行「反詐你我同行」主題週第二日賽事，適逢三八國際婦女節，球團展現溫情，特別邀請長期關懷的「弘道老人福利基金會」長輩們進場觀戰，海神此役不僅迎回禁區核心艾德復出，更在讀秒階段靠著杭特的0.8秒準絕殺，以90比88氣走新北中信特攻。賽後，艾德與胡瓏貿也分享了球隊在傷兵滿營的黑暗期中如何互相扶持，迎接「完全體」的重生。

先前因熱身賽腳踝扭傷動刀，經歷漫長復健期的艾德，今日終於重披海神戰袍，全場繳出9分、5籃板、3助攻的穩健數據，艾德賽後直呼，能重新站在賽場上並拿到勝利，感覺非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄全家海神艾德。（圖／TPBL提供）

「這是一個很有趣的賽季，雖然球隊上半季陷入低迷，但我將這視為一種挑戰，希望能用我的經驗幫助球隊。最重要的動力是能與克力斯（Kristaps Scekic）再度組成『歐陸連線』，這已經是我們同隊的第三年了。我對籃球依然充滿熱情，今天這場球證明了我還能打！希望從今天開始我們能每場更好，堅定朝季後賽邁進。」

海神領袖胡瓏貿今日同樣展現大將之風，他的得分高度集中在下半場（10 分），其中8分是在關鍵第四節拿下。面對特攻的強力壓迫，胡瓏貿始終保持冷靜。

「就是遵照教練團的指示，不斷告訴自己，強硬的急攻不會有好的結果，必須耐心等待機會出現。下半場當阿亞（于煥亞）送出助攻時，我就果斷出手。這場勝利重燃了全隊的求勝欲，對我們來說意義重大，希望能延續這股氣勢，繼續在拼搏爭取季後賽。」

回顧充滿波折上半季，胡瓏貿坦言這是很辛苦的上半年，面對主力球員輪流受傷、球隊戰績起伏，他感性地分享了休息室內的真實心境。

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

「這段時間老闆、教練與前輩們一直努力扶持大家。一直輸球對運動員的身心是很大的傷害，所以我們努力在練習與比賽中『抓住彼此』，新年後，文儒、艾德、阿亞陸續回歸，他們都是我們非常需要的主力。即便今天我們可能曾輸過幾十分，但我們就是努力了，這一季還沒結束，前面的困難都過去了，現在完整的陣容回來，對我們來說就是一個新的開始，相信未來會更好。」

而除了激烈的球賽，今日包廂區也傳來陣陣歡笑聲。弘道老人福利基金會的月珍阿姨、莉莉阿姨、世明大哥及麗麗阿姨前來助陣。賽後，胡瓏貿、艾德與仍在傷兵名單的邱子軒特別前往包廂與長輩們見面。這群長輩不僅是海神的「資深神隊友」，更在艾德復出的第一戰送上滿滿關懷，場面溫馨感人。