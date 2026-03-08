運動雲

他是MASA魔法！　紅襪、WBC發文讚吉田「震撼2分砲」

▲日本隊吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊8日與澳洲交手，前6局一度落後遭壓制，靠著吉田正尚關鍵一發全壘打逆轉戰局，以4比3收下勝利，吉田所屬的大聯盟波士頓紅襪發文大讚「絕對的MASA（意即日文『正』）魔法」，WBC官方也分享了吉田「震撼2分砲」那一刻畫面，直指是「決定性瞬間」。

7局下逆轉2分砲　吉田成勝負最大轉折

日澳此役擔任第四棒先發的吉田正尚，在7局下擊出逆轉2分全壘打，成為比賽最大轉折點，也是他連續第二場比賽開轟，成為日本打線最具威脅的核心之一。這關鍵一擊，也讓WBC官方親自選出照片，紀錄這個左右勝負的瞬間，賽後約半小時，WBC官方X以「吉田正尚的決定性瞬間」為題，發布一張照片，吉田流露出自信的神情，球迷紛紛留言讚「實在太帥了」、「這才是WBC該有的神級畫面」。

超越大谷翔平　WBC日本全壘打王誕生

逆轉全壘打出現後，吉田所屬的大聯盟波士頓紅襪也在官方X帳號分享打擊影片，並以「絕對的MASA魔法（Absolute Masa Magic）！」稱讚這發關鍵開轟。賽後接受媒體訪問時，吉田也特別向紅襪球迷表態，過去幾季在紅襪的表現仍未完全達到自己的期待。

對陣澳洲隊的關鍵時刻，吉田於7局下擊出驚天動地的逆轉兩分砲，憑藉這記2分砲，吉田正尚正式寫下多項輝煌紀錄，是他WBC的生涯全壘打數來到第4支，正式超越了原本同樣保持3支紀錄的多村仁志、筒香嘉智、中田翔以及大谷翔平，獨居日本球員在WBC歷史全壘打榜的首位「全壘打王」。

