自責頻遭阿巴西「開後門」 杭特0.8秒準絕殺、說輸球會睡不著

▲高雄全家海神杭特、代理主帥朱永弘。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神杭特。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神今（8日）於主場高雄巨蛋迎戰新北中信特攻，雙方戰況一路膠著，最終靠著新洋將杭特（Hunter Maldonado）在倒數0.8秒的中距離急停跳投命中，以90比88險勝，賽後杭特說因為自己在防守上有點受挫，所以希望能從進攻上幫助球隊，「如果真的因為我漏了防守輸球，我會睡不著覺的！」

昨日首秀攻下 30 分後，杭特今日再度展現關鍵本色。然而，相較於絕殺的英雄光環，杭特在受訪時更在意的是比賽中段在防守端面臨的挑戰，但特攻「黑豹」阿巴西頻繁利用「開後門」空切撕裂防線，讓杭特一度感到挫折。

 「教練（在最後時刻）畫了一個很棒的戰術。對我來說，當時考慮到之前那些後門空切……我知道隊友們都非常努力地想讓我們處於贏球的位置，我不能就這樣因為我防守漏掉後門而輸掉比賽，否則我可能會睡不著了。」

談到最後一擊的執行，杭特展現出絕對自信，「對我而言，當時就是試著跑到我的出手點。我知道如果對手沒有過來幫忙協防，我有信心能到達那個位置並把球投進。隊友們拉開了空間，沒錯，最後就成功命中了。」

海神代理總教練朱永弘賽後對杭特的融入速度給予高度評價，認為杭特的到來，極大程度地穩定了海神原本不穩的控球節奏。

▲高雄全家海神代理主帥朱永弘。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神代理主帥朱永弘。（圖／TPBL提供）

「杭特的定位會跟之前的波悍能差不多，只是他比較偏向一號（控球）。他在來之前我們已經有修正一些比較適合他的戰術，銜接上還算蠻順利的。」針對未來的調度，朱永弘透露了更多變陣的可能性： 「接下來有時候會讓他打到二號，釋放他的壓力。因為艾德（Edgaras Zelionis）剛回來，我們也控制他的上場時間，人員調配會是接下來的研究課題。」

