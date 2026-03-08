運動雲

捕獲日本王牌山本由伸！沙子宸曬合照嗨喊「偶像」　4.8萬人朝聖

▲中華隊投手沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱戰之際，中華隊投手沙子宸也在場邊留下追星瞬間。他稍早在社群平台PO出與日本隊王牌投手、洛杉磯道奇強投山本由伸的合照，並簡單寫下「偶像」兩字，展現對這位日職與大聯盟頂級投手的崇拜之情，引發球迷討論。

IG曬合照　兩字告白偶像

沙子宸在社群平台分享照片，只見他與山本由伸並肩合影，臉上露出笑容，並附上簡短文字「偶像」。貼文曝光後，2小時吸引4.8萬名網友按讚，不少球迷留言表示羨慕，也有人直呼「不用羨慕他，因為不久你也會變成他那樣」、「站在世界之巔的男人，朝著他的方向前進吧」、「你也會跟山本一樣強的」、「你未來也是別人追著合照的對象」、「期待未來在大聯盟看到你們同場較勁」。

山本由伸目前效力於洛杉磯道奇，也是日本隊在本屆經典賽的重要王牌投手。他在預賽C組首戰對上中華隊時擔任先發，這也是他自去年世界大賽登板後，相隔123天再度站上正式比賽投手丘。

沙子宸曾對決日本豪華打線

中華隊與日本隊交手時，沙子宸曾在比賽中繼登板，面對包括大谷翔平、鈴木誠也等世界級打者。他賽後受訪時坦言，能與這些頂級球員交手是一種難得的經驗，「我覺得有一天我也會變成像他們那樣的球員，現在能和他們對決是一個很好的養分。」

其中與大谷翔平的對決最受矚目。沙子宸透露，自己刻意用變速球與內角球讓對方不舒服，成功讓大谷擊出飛球出局。他也直言，大谷就是「世界級打者」，能在國際賽場與頂尖球員交手，是每位投手都期待的時刻。

▼日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： WBC中華隊沙子宸山本由伸大谷翔平

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

