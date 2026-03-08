外線30投5中太致命！特攻遭海神杭特0.8秒準絕殺　主帥莫米爾坦言難受

▲新北中信特攻阿巴西。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

TPBL新北中信特攻8日南下挑戰高雄全家海神，雙方整場比賽陷入焦灼拉鋸，比分多次互換領先，特攻雖然在三節打完仍保有1分領先優勢，然而特攻外線失靈，最後8秒又沒能擋住海神新洋將杭特，最終終以88比90惜敗，沒能帶走客場勝利。

特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後受訪時坦言，這場敗仗讓他感到相當難受，雖然防守端整體的表現還在可接受範圍，但對進攻端的發揮極度不滿意。莫米爾教練指出，球隊此役外線命中率完全未達預期，整場比賽 30 次三分球出手僅命中 5 球，低迷的投射表現成為勝負的分水嶺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫米爾教練表示，雖然中場會議時曾提醒球員加快球的流動，並在第三節一度打出不錯的節奏讓更多人參與進攻，但末段馬可在低位吸引包夾後將球傳往外圍，球員卻未能確實掌握空檔三分球。他強調這樣的表現不足以達到球隊設定的目標，全隊需要再努力加油。關於下週即將決定的洋將四人名單，莫米爾教練則語帶保留，表示會與教練團及辦公室進一步討論，預計幾天後會有答案。

今日攻下全隊最高19分的阿巴西，在禁區展現極高效率（9投8中），賽後他表示身體狀況在年假休息後恢復得不錯，已經能打出原本該有的樣子，但對輸球感到非常可惜。針對多次與謝亞軒、林韋翰配合「開後門」得分，阿巴西認為這歸功於隊友優異的場上視野。

「我知道亞軒跟韋翰的視野都很好，我們在進攻時都知道彼此切入的時機，希望這樣的化學效應可以維持。」至於最後一球對海神杭特的補防，阿巴西說自己的想法是盡量守住，「他確實是個很好的球員，在關鍵時刻投進了難度很高的球，我們進攻打得不像該有的樣子，回去還需要加強並更信任隊友。」

▲特攻阿巴西防守海神杭特。（圖／TPBL提供）