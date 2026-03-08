運動雲

澳洲苦戰1分惜敗日本　尼爾森直言失望：明天就是去贏韓國

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本武士隊8日在東京巨蛋交手澳洲隊，最終日本4比3險勝，確定以分組第一挺進8強；儘管澳洲沒能扳倒前屆冠軍，但整場比賽一路緊咬，也讓日本打得並不輕鬆。

賽後澳洲總教練尼爾森（David Nilsson）難掩失望情緒，不過也強調，球隊接下來對韓國之戰唯一目標就是搶勝，力拚晉級。

澳洲此戰展現強大韌性，先發投手麥克當諾（Connor MacDonald）主投3局無失分，成功壓制日本打線；面對前兩戰對中華隊、韓國合計狂轟21分的日本隊，澳洲投手群一路封鎖到第6局，直到第7局才被突破，當時第5任投手甘迺迪（Jon Kennedy）遭到吉田正尚轟出關鍵全壘打，成為勝負分水嶺。

談到這場惜敗，尼爾森表示，「我們與世界第一的球隊正面交手了，但對這樣令人遺憾的結果，我感到非常失望。」

尼爾森也指出，球隊其實在賽前準備了多套應對方案，而且比賽前半段幾乎都照計畫進行，「我們帶著幾個作戰計畫來打這場比賽，直到比賽中段為止，一切都還在我們的計畫之中，但第7局出了狀況。」

對於失分關鍵的甘迺迪，尼爾森並未多加苛責，而是把重點放在團隊細節處理上，「我不打算責怪甘迺迪，但內野的失誤非常致命；當我們還保持領先時，如果能再多拿一些分數，局面或許就不一樣了，不過投手群真的做得非常出色。」

澳洲目前在分組戰績仍保有晉級機會，只要9日擊敗韓國，就能以3勝1敗、分組第2晉級8強；但若輸球，則將與韓國、中華隊形成3隊同為2勝2敗的局面，晉級情勢也會變得複雜。

面對關鍵生死戰，尼爾森態度相當明確，「與其去談比賽怎麼打，明天我們就是要贏球，我們會想辦法攻下更多分數，然後拿下勝利。」

