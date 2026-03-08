運動雲

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

▲日本隊牧秀悟在滿壘時刻且輪到大谷翔平打擊時離壘過遠遭牽制出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊牧秀悟在滿壘時刻且輪到大谷翔平打擊時離壘過遠遭牽制出局。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽預賽C組8日在東京巨蛋上演攸關分組龍頭的日澳對決，在德仁天皇一家親臨觀戰的「天覽試合」，最終日本代表隊以4比3驚險擊敗澳洲，確定將以分組第一挺進8強，然而在4局下日本隊當時曾有絕佳的得分機會，在滿壘時輪到大谷翔平站在打擊區，但二壘跑者牧秀悟竟遭到澳洲隊捕手牽制出局，也讓球隊攻勢直接瓦解，有美媒記者賽後直言「這種低級失誤不該發生」！

接連擊敗台灣、韓國後，日本隊今天遭遇澳洲隊，不過此役他們卻出乎意料遇上苦戰，前3局僅出現1支安打，並靠兩次四壞球保送上壘，不過4局下終於有攻勢，靠著保送與安打成功攻佔滿壘，此時更是輪到當家巨星大谷翔平，當大谷跨入打擊區時，東蛋馬上爆發出震耳欲聾的歡呼，等著他一棒擊沉對手，沒想到澳洲捕手帕金斯（Robbie Perkins）趁著大谷看著好球進壘未揮棒的空檔，迅速將球傳向二壘，二壘跑者牧秀悟因離壘過遠，雖然拚命轉身回壘仍慢了一步，在極其微妙的時間點被裁判判定觸殺出局。

▲日本隊牧秀悟離壘過遠遭牽制出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊牧秀悟離壘過遠遭牽制出局。（圖／達志影像／美聯社）

突如其來的攻守交換讓東京巨蛋瞬間充滿了巨大的嘆息聲，牧秀悟在被判出局後，第一時間做出「安全進壘」的手勢，並露出難以置信的神情跪坐在二壘壘包上，久久無法起身。

▲日本隊牧秀悟露出難以置信的神情跪坐在二壘壘包上，久久無法起身。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊牧秀悟露出難以置信的神情跪坐在二壘壘包上，久久無法起身。（圖／達志影像／美聯社）

日本隊總教練井端弘和隨即向裁判尋求影像檢視然而卻遭裁判拒絕。根據 WBC 賽制，準決賽前每場有一次挑戰機會，裁判此次拒絕要求的具體理由引發社群媒體熱議，球迷紛紛質疑「挑戰功能形同虛設」，但也有部分聲音認為牧秀悟離壘過遠，判定本身並無明顯誤判。

這起失誤也引發國外關注，其中《SNY》的大都會記者巴隆（Michael Baron）在個人社群直言，雖然澳洲捕手的傳球與觸殺動作極為出色，但對於日本隊而言，在「滿壘且是大谷翔平站在打席上」的這種關鍵場面，這種低級失誤是絕對不該發生的。

關鍵字： 2026WBC列強 2026WBC2026WBC日韓牧秀悟大谷翔平WBC棒球

