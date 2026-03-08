運動雲

吉田正尚逆轉砲與67年長嶋茂雄有神巧合、4轟登WBC隊史全壘打王

▲日本隊吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於波士頓紅襪隊的重砲吉田正尚，今（8日）在世界棒球經典賽（WBC）對陣澳洲隊的關鍵時刻，於7局下擊出驚天動地的逆轉兩分砲，這記全壘打不僅讓他成為日本隊史在WBC賽場上的「全壘打王」，更驚人的是，擊球落下的時間點，竟與67年前長嶋茂雄創造的「天覽全壘打」奇蹟完全吻合。

8日台澳大戰攸關C組龍頭地位，日本隊迎來在德仁天皇、雅子皇后與愛子公主親臨觀賽，睽違60年後再有「天覽試合」，但這似乎也讓日本隊多了一份壓力，從開賽攻勢就難以延續，7局下仍面臨1分落後，2人出局一壘有人，吉田正尚鎖定澳洲隊第5任左投肯尼迪（Jon Kennedy）投出的內角低位滑球，順勢將球撈起，球劃出一道優美的弧線飛入右中外野看台。

▲日本隊迎來在德仁天皇、雅子皇后與愛子公主親臨觀賽，睽違60年後再有「天覽試合」 。（圖／讀賣新聞社提供）

▲日本隊迎來在德仁天皇、雅子皇后與愛子公主親臨觀賽，睽違60年後再有「天覽試合」 。（圖／讀賣新聞社提供）

根據現場紀錄，吉田正尚擊出這記全壘打的時間約為晚上9時10分，回顧1959年6月25日，昭和天皇與香淳皇后首次觀看職棒比賽的「天覽試合」（巨人對戰阪神，後樂園球場），當時傳奇球星長嶋茂雄在昭和天皇預定離席前的最後一刻，擊出戲劇性的再見全壘打，將棒球熱潮推向巔峰。根據紀錄，當時長嶋茂雄擊出全壘打的時間也正巧是晚上9時 10分。

吉田正尚這記全壘打展現了其卓越的擊球技巧。據大會數據顯示，這記全壘打的擊球初速高達172.4公里、飛行距離達120.1公尺。當球落入看台時，原本陷入沈默的東京巨蛋瞬間被巨大的歡呼聲包圍，現場氣氛如祭典般狂熱。場邊觀戰的大谷翔平也第一時間衝出休息區，瘋狂握拳為這位前輩歡呼。

憑藉這記兩分砲，吉田正尚正式寫下多項輝煌紀錄，首先，他WBC的生涯全壘打數來到第4支，正式超越了原本同樣保持3支紀錄的多村仁志、筒香嘉智、中田翔以及大谷翔平，獨居日本球員在WBC歷史全壘打榜的首位。

▲日本隊吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊吉田正尚敲出逆轉兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

此外，這也是他繼前一日對戰韓國隊敲出陽春砲後，連續兩場大賽展現強大長打火力，最具歷史意義的是，他在天皇、皇后與公主親臨現場的「天覽試合」中，頂住壓力完成逆轉重任，完美繼承了日本棒球界的傳奇精神。

儘管紀錄加身且與傳奇巧合，吉田正尚在賽後受訪時依然維持一貫的謙遜，他表示，日本隊陣中人才濟濟，自己是以身為「第4位打者」的心態來串聯打線，而非強求個人英雄表現，「能為球隊貢獻分數我感到很光榮。在這個團隊裡，大家都很強大，我只是努力跟上大家的節奏。能感受到前輩們建立起的歷史與重量，我會為了連霸拚盡全力。」

