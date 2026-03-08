日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

運動雲

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

日本以4比3擊敗澳洲，以3連勝、分組第一晉級。這場日本隊的勝利，也讓台灣、澳洲與韓國都保有晉級機會。中華隊4場賽事已全數打完，接下來就要看9日澳洲與韓國之戰的比分結果，攸關中華隊能否晉級。

日本與澳洲之戰，在日本天皇、皇后與長女愛子公主到場觀戰下，一度陷入苦戰。吉田正尚擊出逆轉安打，幫助日本取得2比1領先，8局下再添2分擴大差距。澳洲展現韌性，9局上面對日本終結者大勢，懷菲德（Aaron Whitefield）、溫葛羅夫（Rixon Wingrove）接連轟出陽春砲，一度追近至3比4，不過最後仍遭滾地球抓下最後出局數，日本驚險收下勝利。

若澳洲擊敗韓國，澳洲將以分組第二之姿晉級；若韓國擊敗澳洲，3隊就會形成互咬局面，進入比序的數學題。

當3隊戰績相同且彼此互有勝負，也就是澳洲勝台灣、台灣勝韓國、韓國勝澳洲時，根據WBC官方規則，若3隊（或以上）戰績互咬，則比較互咬隊伍間交戰的失分率（越低者勝出）。

中華隊目前的數據挑戰在於，首戰對澳洲失掉3分，今天對韓國雖然贏球，但也失掉4分。在3隊互咬的比序中，中華隊對韓、澳兩戰合計失7分。這也代表，中華隊接下來必須寄望韓澳之戰形成對自己有利的比分內容。

總而言之，「韓國得分達8分（含）以上、且澳洲得分達3分（含）以上」是最保險的條件，否則失分率相同還要就得再比較自責分率。

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
