日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

日本以4比3擊敗澳洲，以3連勝、分組第一晉級。這場日本隊的勝利，也讓台灣、澳洲與韓國都保有晉級機會。中華隊4場賽事已全數打完，接下來就要看9日澳洲與韓國之戰的比分結果，攸關中華隊能否晉級。

日本與澳洲之戰，在日本天皇、皇后與長女愛子公主到場觀戰下，一度陷入苦戰。吉田正尚擊出逆轉安打，幫助日本取得2比1領先，8局下再添2分擴大差距。澳洲展現韌性，9局上面對日本終結者大勢，懷菲德（Aaron Whitefield）、溫葛羅夫（Rixon Wingrove）接連轟出陽春砲，一度追近至3比4，不過最後仍遭滾地球抓下最後出局數，日本驚險收下勝利。

若澳洲擊敗韓國，澳洲將以分組第二之姿晉級；若韓國擊敗澳洲，3隊就會形成互咬局面，進入比序的數學題。

當3隊戰績相同且彼此互有勝負，也就是澳洲勝台灣、台灣勝韓國、韓國勝澳洲時，根據WBC官方規則，若3隊（或以上）戰績互咬，則比較互咬隊伍間交戰的失分率（越低者勝出）。

中華隊目前的數據挑戰在於，首戰對澳洲失掉3分，今天對韓國雖然贏球，但也失掉4分。在3隊互咬的比序中，中華隊對韓、澳兩戰合計失7分。這也代表，中華隊接下來必須寄望韓澳之戰形成對自己有利的比分內容。

總而言之，「韓國得分達8分（含）以上、且澳洲得分達3分（含）以上」是最保險的條件，否則失分率相同還要就得再比較自責分率。