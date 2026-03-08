隅田知一郎喊「終於能投了！」　3局7K助日本逆轉澳洲

▲隅田知一郎。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽8日在東京巨蛋進行C組賽事，日本隊交手澳洲隊，最終日本靠著吉田正尚7局下轟出逆轉2分砲，以4比3收下逆轉勝，戰績推進到3勝0敗，確定以分組第一晉級。

此戰日本隊由隅田知一郎擔任「第二先發」，在5局雙方0比0時接替登板；他雖然在6局上因對手三壘盜壘加上暴傳失掉非自責分，但整體表現依舊出色，主投3局狂飆7次三振，最終拿下勝投，成為日本隊逆轉取勝的重要功臣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到終於在本屆賽事迎來首次登板，隅田知一郎表示，「終於能投了。」他也透露，其實在對韓國一戰時就有登板的可能性。

對於此役的準備，隅田知一郎說：「今天是拉鋸戰，所以我一直以先發投手的感覺去準備，想著要像比賽第一局那樣進入狀況，我覺得比賽應該會因為我而出現變化，所以就果斷去投了。」

隅田知一郎登板後展現壓制力，先讓前兩名打者連續揮空三振；6局上他在1出局後被敲出二壘安打，接著又因對手成功盜上三壘及隊友暴傳丟掉1分，不過他隨後回穩，連續送出2次揮空三振，及時切斷澳洲隊攻勢，也穩住日本隊士氣。

談到失分後的調整，隅田知一郎表示：「失分之後，我想的就是無論如何先壓制接下來的打者，至少要把失分控制在最低；能夠確實投出三振，把氣勢重新拉回來，這點很不錯，我也一直維持專注。」